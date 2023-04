Online pszichoterápia: vajon ez is hatékony?

Az online pszichoterápiás osztály hetente öt napon nyújt pszichoterápiás kezeléseket a virtuális térben. A mintegy harminc beteg csoportokra bontva veheti igénybe ezt a fajta gyógyulási módot. Egymással párhuzamosan három osztályos kiscsoport működik – akiket felvesznek, nem problémáik/panaszaik alapján, hanem véletlenszerűen osztják be ezekbe.

Előfordul, hogy a páciens problémája nem teljesen ismert, és a szakemberek csak sejtik, hogy mi állhat a panaszok hátterében. Ezért is korrekt, ha véletlenszerűen kerül egy adott csoportba a beteg – ismertette Terenyi Zoltán főorvos. Mint mondta, a három kiscsoporton kívül működik egy integráló célú nagycsoport is, ahol minden tag és kezelő szakember részt vesz a terápián. Ezeken kívül működnek módszerspecifikus szocioterápiás csoportok is – ezekben a részvételt az első, tájékozódó interjú alapján javasolják az orvosok.

Meddig tart a terápia?

A páciensek terápiás előrehaladásuk függvényében távoznak a csoportból, és ekkor új tagok lépnek a helyükbe. Az, hogy egy beteg mikor jut el a megoldásig, egyénfüggő, és a jelentkező probléma súlyosságán is múlik – hangsúlyozta Terenyi Zoltán.

A terápián való részvételt előzetes jelentkezés, kapcsolatfelvétel és egy ismerkedő interjú előzi meg, amelyből kiderül, hogy az adott személy gondjaira megoldást nyújthat-e a virtuális térben zajló pszichoterápia vagy sem. Legtöbben szorongással, hangulati zavarral, párkapcsolati nehézségekkel és a mindennapok okozta elakadásokkal küzdenek. A súlyosabb problémával jelentkezők kezelése viszont járó- és fekvőbeteg-ellátás keretében folyik – közölte a szakember.

Az egyórás terápiás üléseket az SZTE Pszichiátriai Klinikájának munkatársai, pszichoterapeuták, pszichológusok, orvosok és szakdolgozók mellett a gyakorlatukat töltő pszichoterapeuta-jelöltek vezetik. A kezelések után szupervíziók segítik a szakemberek munkáját – tudatta a főorvos.

Mennyire hatékony az online kezelés?

A tapasztalatok alapján az online térben zajló kezelések hatékonyak: az elmúlt két évben – vagyis az indulás óta – több mint nyolcvan beteget láttak el, akik közül hatvannak teljesen eredményes volt a terápián való részvétele. A gyógyulásban óriási szerepe van a társas környezetnek is, amelynek az időközben bekövetkező változásokkal ugyanúgy kezdenie kell valamint, mint a pácienseknek. Amennyiben a közvetlen környezetben élők ebben partnerei a pácienseknek, sokkal gyorsabb és hatékonyabb lesz hosszú távon az igénybe vett kezelés – hangsúlyozta a főorvos.

