Hét csecsemőt ölt meg a nővér, ez lett a büntetése

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, bűnösnek találtak egy angliai kórház újszülöttosztályán dolgozó nővért, aki ellen hét csecsemő meggyilkolása és több további gyilkossági kísérlet miatt indult eljárás. Most pedig megszületett az ítélet is: Lucy Letbyre életfogytiglani börtönbüntetést szabtak ki.

Kimondták az ítéletet Lucy Letby ügyében. Fotó: Christopher Furlong/Getty Images

Szándékosan ártott a babáknak

A most 33 éves nő az északnyugat-angliai Chester város egyik kórházában dolgozott. A vád szerint 2015-ben és 2016-ban különböző módszerekkel szándékosan ártott az osztályon született vagy ápolt csecsemőknek: levegőt fecskendezett a véráramukba, szondán keresztül levegőt vagy tejet juttatott a gyomrukba, egyes esetekben pedig infúziókba kevert inzulint és lélegeztető csöveket babrált meg. A nő a bíróságon következetesen tagadta az ellene felhozott vádakat.

A tavaly októberben kezdődött per során kiderült: a chesteri kórházban 2015-ben kezdték tapasztalni, hogy egyre több újszülött hal meg tragikusan hirtelen, minden szemmel látható ok nélkül. Néhány baba életét a gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni. A perbe fogott nővér az összes megmagyarázhatatlan esetben szolgálatban volt. Módszerei lényegében nem hagytak nyomot, és ő maga sokáig igyekezett a hirtelen haláleseteket és rosszulléteket normálisnak beállítani. A rendőrség 2017 májusában kezdett nyomozni, a nővért több alkalommal is letartóztatták, és végül 2020 novemberében emeltek ellene vádat.

Levélben vallotta be bűnét

Védőügyvédje arra hivatkozott, hogy nincs elég bizonyíték arra, hogy valóban ő követte el a tragédiákat okozó beavatkozásokat az újszülöttosztályon. Érvelésük szerint az érintett csecsemők halála, illetve rosszulléte mögött bizonyos esetekben állhatott akár természetes ok vagy egyéb tényezők egyidejű fennállása is. A per során azonban bemutattak egy papírcetlit, amelyet a nyomozók a nő lakásán találtak.

Nem érdemlem meg, hogy éljek. Szándékosan öltem meg őket. (...) Én tettem, gonosz vagyok” – állt a cetlin.