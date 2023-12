Gyermekkórháznak adományozta többmilliós örökségét

„Egy nagyon kedves hölgy jelentkezett a minap neurológiai osztályunkon, hogy örökségéből támogatni szeretné 4,2 millió forinttal a beteg gyerekek gyógyítását” – osztotta meg Facebook-oldalán a Bethesda Gyermekkórház.

Nagy értékű adományt kapott a Bethesda Gyermekkórház. Fotó: Bethesda Gyermekkórház / Facebook

Erre szánják a pénzt

A posztból az is kiderült, hogy a felajánlott összegből a neurológiai osztály EEG-laboratóriumának „régóta megálmodott fejlesztését” valósítják meg. Emellett az osztályon gyógyuló gyerekeknek is meg tudták venni a vágyott játékokat az adományozónak köszönhetően.

A bejegyzéshez több tucatnyi hozzászólás érkezett. A legtöbben hálájukat fejezték ki az adományozó felé, illetve azt is írták, hogy a legjobb helyre került a felajánlott összeg. De olyanok is akadtak a kommentelők között, akik maguk is rendszeres támogatói a Bethesdának.

A Bethesda Gyermekkórház egykori főorvos asszonya, dr. Jámbori Mária egy életre példát mutatott emberségből! Amikor csak tehetem támogatom őket” – írta egyikük.