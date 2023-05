AZ OMSZ vizsgálatot indít Gálvölgyi János ügye miatt

Csak kis eséllyel és csak rövid időre süthet ki a nap, nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég. Többfelé előfordulhat eső, zápor, akár ismétlődő jelleggel is. Élénk, erős délkeleti szél mellett 12, 18 fok között várható a maximumhőmérséklet. Pénteken kettősfronti hatás érvényesül. Nagyon gyakori lehet a fejfájás, illetve a vérnyomás-ingadozás és a keringési panaszok is. Kopásos és gyulladásos ízületi bántalmak is felléphetnek. A fényszegény időben lehangoltság, rosszkedv lehet tapasztalható, csökken a teljesítőképesség. A hőérzet alacsony, az esernyőkre is szükség lesz. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások: