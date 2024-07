Erről árulkodhat a mellkasröntgen

A mellkasröntgen az egyik legalapvetőbb képalkotó vizsgálat, ami tájékozódást nyújt a tüdőről, szívről, a rekeszizomról és a tüdőartériákról, illetve a rajtuk található elváltozásokról, továbbá a mellkasban lévő folyadék- vagy levegőgyülemről és a mellkasfali kóros elváltozásokról egyaránt. A vizsgálat kapcsán dr. Potecz Györgyi, a Tüdőközpont tüdőgyógyász, allergológus és klinikai immunológus szakembere válaszolt néhány fontos kérdésre.

Mit jelent a tüdőszűrő vizsgálat?

"A tüdőszűrés a panaszmentes páciensek népegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát jelenti" – mondja dr. Potecz Györgyi, aki azt is kiemeli, hogy míg a szűrővizsgálat célja korábban a tbc kiszűrése volt, ma már elsősorban a daganatos megbetegedések és más kóros elváltozások korai felismerésében van jelentősége. A tüdőszűrő röntgen jelenleg évente egy alkalommal vehető igénybe ingyenesen 40 éves kor felett. A vizsgálat saját kezdeményezésre is igényelhető, nem szükséges a beutaló hozzá. Mivel a tüdőrák előfordulási aránya 50 éves kortól emelkedik, ezért fontos, hogy a rizikócsoportba tartozó 50 év feletti dohányosok rendszeresen részt vegyenek a szűréseken, amelyekkel jó esetben a betegség korai, még panaszmentes fázisában felfedezhető. Amennyiben olyan munkahelyen dolgozik valaki, ahol a tüdőt érintő káros anyagoknak (pl. azbeszt) van kitéve, szintén ajánlott a rendszeres tüdőszűrés.

Kiknek kötelező a rendszeres tüdőszűrés?

Számtalan olyan élethelyzet (hajléktalanság) és foglalkozás (szociális munka, büntetés-végrehajtás, befogadó állomások, egészségügyi munka) van, amely a tüdőt érintő megbetegedések szempontjából rizikót jelenthet. A fertőző tüdőbetegségek rizikócsoportjaiba tartozóknak évi egy alkalommal, beutaló bemutatásával ingyenesen elvégzik a tüdőszűrő vizsgálatot. Emellett vannak olyan foglalkozások (pl. a vendéglátás), amelyek esetében szintén törvény írja elő az éves tüdőszűrőn való részvétel, amiért térítési díjat kell fizetni, ezt azonban a munkavállaló megtéríti.

Súlyos betegségek fedezhetők fel az efféle képalkotó vizsgálatokkal. Fotó: Getty Images

Milyen tünetekkel utalhatnak be mellkasröntgenre?

"Mellkasi röntgenfelvétel elkészítésére természetesen nem csak a tüdőszűrő vizsgálatokon kerül sor. Ha légzőszervi megbetegedés gyanúja (pl. tüdőgyulladás, tüdőtágulás, autoimmun tüdőelváltozások, fibrosis) merül fel, akkor a vizsgálatokat kétirányú mellkasfelvétellel kezdjük" – magyarázza Potecz doktornő. A tüdőgyógyászatban ezt a vizsgálatot alkalmazzák rutinszerűen a daganatok kiszűrésére, a légutakba került idegen test gyanúja esetén, továbbá a már diagnosztizált kóros állapotok követésére. Mellkassérülések esetén is elengedhetetlen diagnosztikai vizsgálat a mellkasröntgen, amivel a bordasérülések gyakori és életveszélyes következménye, a légmell (PTX) valamint a sérüléshez társuló vérzés és a bőr alatti foltos levegőgyülem (subcutan emhysema) is kiszűrhető. Ha valakinél a tartós köhögés, láz, légszomj, nehézlégzés, mellkasi fájdalom, vérköpés tünetei jelentkeznek, akkor indokolt lehet a mellkasröntgen vizsgálat elvégzése, ami családorvos vagy tüdőgyógyász szakorvostól kapott beutalóval vehető igénybe.

Hogy készüljön fel a mellkasröntgenre?

A mellkasröntgen egy teljesen fájdalommentes vizsgálat, ami semmiféle előkészületet nem igényel: lehet előtte enni és inni, valamint a rendszeresen szedett gyógyszerek is bevehetők. Fontos azonban tudni, hogy várandósság esetén a vizsgálattal járó ionizáló sugárzás magzatkárosító hatású (főleg az első trimeszterben), ezért csak különösen indokolt esetben végezhető el.

„A vizsgálathoz le kell venni a felsőruházatot és a nyakláncot is. A páciens korától, egészségügyi állapotától és testalkatától függően állva vagy ülve, szemből vagy háttal készülhet a felvétel, amit szükség esetén oldalirányból is elvégezhetnek. A vizsgálathoz szükség lesz a páciens együttműködésére is. A képek elkészítéséhez mélyen be kell szívni, és bent kell tartani a levegőt (bizonyos vizsgálatokat a levegő kifújását követően kerül sor). Bár egy alacsony sugárterheléssel járó vizsgálatról van szó, de a páciens egészsége védelmében a derekára egy ólomból készült kötényt kap, ami megvédi a röntgensugaraktól” - magyarázta a szakember.

A vizsgálatok elvégzését követőn szakorvos értékeli a felvételeket. A negatív tüdőröntgen sem jelent azonban azt, hogy az összes tüdőt érintő megbetegedés biztosan kizárható a betegnél. A mellkasröntgen vizsgálat korlátai miatt a felvételek ugyanis nem tudnak áttekintést nyújtani a tüdő valamennyi területéről és a kicsiny, 1 cm alatti vagy centrálisan lévő elváltozások nem mindig láthatók a szummációs képeken. Ilyen esetben további képalkotó vizsgálatra (CT) lesz szükség, amivel részletgazdagabban és jobban ábrázolódik a tüdő és az egyéb mellkasi képletek szerkezete – mondja dr. Potecz Györgyi.