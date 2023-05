Eltilthatják az orvost, akinek két betege is meghalt

A nyugdíjaskorú orvos egy Veszprém megyei kórházban 2020 őszén látott el egy erősen ittas, zavart tudatállapotú férfit. A beteget a mentők szállították be, miután közterületen hanyatt esett, és zúzódásos fejsérülést szenvedett. Habár állapota CT-vizsgálat elvégzését indokolta volna, az orvos ezt elmulasztotta, a kora esti órákban pedig hazaengedte a pácienst. A férfi másnap reggel otthonában meghalt az esés nyomán elszenvedett koponyasérülés következtében – olvasható a Veszprém Vármegyei Főügyészség hétfői közleményében.

Pár hónappal később, 2021 nyarán egy 81 éves asszonyt került be a kórházba. Otthon a kertben esett bele egy rózsabokorba, aminek során mindkét csuklója megsérült. Az orvos a nő tenyerén keletkezett sérüléseket ugyan ellátta, de a csuklóján lévő sérülésekkel nem foglalkozott, illetve tetanusz ellen sem adott neki oltást, holott szennyezett sérülések gyanúja esetén a beteg életkorából fakadóan szükség lett volna rá. Az idős beteg néhány nap múlva ismét kórházba került: ezúttal már feltárták a csuklótáji sebét, abból két nagy faszilánkot eltávolítva. Tetanusz ellen is kezelték, ennek ellenére egy héttel később elhunyt. Nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy a betegség megfelelő ellátás esetén is kialakult volna. Ezzel együtt az orvos gondatlanul járt el.

Az Ajkai Járási Ügyészség a vádiratban felfüggesztett fogházbüntetést indítványoz, valamint a vádlott orvosi foglalkozás gyakorlásától történő eltiltását. Az orvosi szabályszegések és a sértettek halála között ok-okozati összefüggést nem lehetett megállapítani.

