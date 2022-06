A rágózás ilyen helyzetekben segíthet

A cukormentes rágógumi egy viszonylag népszerű élvezeti cikknek számít. Leginkább az étkezések után fogyasztjuk, hogy csökkenjen a lepedék lerakódásának kockázata, illetve felfrissüljön a leheletünk. Azonban nem a szájhigiénia az egyetlen terület, ahol segítőtársunk lehet a rágó – egyéb okok miatt is érdemes magunknál tartani egy-egy csomaggal. Az alábbiakban bemutatjuk, milyen helyzetekben segíthet a rágózás, például a nyaralás során is.

Gyomorégés és túlevés ellen

Lángos, gofri, kürtőskalács, sült hekk – csak néhány a nyári szezon „kötelező” fogásaiból. Ezek az ételek azonban könnyen megterhelhetik a gyomrunkat, a zsíros falatok ráadásul gyomorégést is előidézhetnek. Természetesen a legjobb megoldás a kellemetlenségek elkerülésére a mértéktartó fogyasztás, illetve a savlekötők alkalmazása, azonban alternatív megoldásként a rágózás is jó szolgálatot tehet. Fokozza ugyanis a nyál termelődését – és ez több okból is jó. Egyrészt azért, mert a nyál némiképp semlegesíti a gyomorsavat. Másrészt az étkezés utáni rágózás az emésztésünkre is jótékonyan hat, hiszen a nagy mennyiségű nyál bőségesen tartalmaz emésztőenzimet is. A rágózás révén tehát könnyebben megbirkózhat a gyomrunk a nehezebb ételekkel.

Nem árt, ha tartunk magunknál egy csomag rágót. Fotó: Getty Images

A rágózás emellett egyes szakértők szerint egy olyan „pótcselekvésnek” is tekinthető, amellyel kiváltható néhány rossz szokás. Mérsékelheti például a folyamatos édességevési kényszert, és csökkentheti a túlevés kockázatát is. Ez utóbbi a diétázók körében jelent igazán nagy előnyt. A rágózás – pontosabban az aktív rágás – hatására ugyanis az agyunk úgy érzékeli, hogy eszünk, így az éhségérzet csökken, miközben kalóriát nem viszünk be.

Bedugult fülekre

A füldugulás bármikor jelentkezhet, nyáron azonban valamivel több esélyünk van rá a gyakori strandolás, illetve külföldi nyaralás esetén a repülés miatt. Az állkapocs átmozgatása sokszor már önmagában is segít a problémán, de a gyakori nyelés is hozzájárulhat ahhoz, hogy mielőbb kiduguljon a fülünk – itt jön képbe a rágózás. A repülőn utazóknak különösen a felszállás és a landolás ideje alatt ajánlják a rágógumit, hogy elkerüljék a légnyomásváltozás miatt kialakuló, esetenként kellemetlen pattogással vagy fájdalommal járó füldugulást.

Stresszcsökkentésre is jó

Félő, hogy a forgalmi dugó miatt lekéssük a repülőgépet, otthon felejtettünk valamint, esetleg kisebb baleset történt vagy megbetegedett valaki a családban az utazás alatt? Ezek mind olyan helyzetek, amelyek bárkivel megeshetnek, és jelentős mértékű stresszt generálhatnak. Felesleges idegeskedés és veszekedés helyett próbáljuk ki ilyen esetekben is a rágózást. Egyes kutatások szerint ugyanis a rágás visszafogja a stresszhormonként is emlegetett kortizol termelődését, így már párpercnyi rágózás is segíthet abban, hogy megnyugodjunk.

Ne az elfelejtett dolgokon rágódjunk

Beárnyékolhatja a nyaralást az is, ha például rosszul emlékszünk a múzeum nyitvatartására, vagy lemaradunk egy kinézett programról, mert egy későbbi dátum rémlik nekünk vagy elfelejtünk időben jegyet venni. Elsőre furcsán hangozhat, de akár ezeket is megelőzhetjük a rágózással. Egy korábbi, brit pszichológusok által végzett kutatás ugyanis azt az eredményt mutatta, hogy a rágózás a memóriánkat is pozitívan befolyásolja. A kedvező hatást azzal magyarázták, hogy az álkapocs mozgatása jelentősen stimulálja az agy memóriáért felelős területét, emellett a rágás több vért, ezzel együtt pedig több oxigént juttat az agyba – így akár a koncentrálásra és a döntéshozásra is jótékony hatással lehet ez a tevékenység.

A hányingert is leküzdhetjük vele

Egyes becslések szerint az emberek harmadát érinti a kinetózis, vagyis az utazási betegség. Ezt a kifejezést a mozgó járműveken lévőknél fellépő rossz közérzet, szédülés, tompa fejfájás, hideg verejtékezés, émelygés vagy hányás leírására használjuk. Gyakran emlegetik a jelenséget „tengeribetegségként” is, nem csak hajón és csónakban lehetünk rosszul, hanem autóban, buszon, villamoson, de még a hullámvasúton és a körhintán is. A problémát az okozza, hogy a belső fülben lévő egyensúlyszerv és a szem más-más ingereket észlel, ez pedig összezavarja a szervezetet.

Akármilyen utazást is tervezünk a nyárra, az nem kérdés, hogy mennyire el tudja rontani az élményt és a kedvünket, ha már egy rövid buszozás vagy vonatozás után is rosszul leszünk, ráadásul a hosszú utakon még csak olvasni sem tudunk, hiszen a legtöbb esetben az is csak súlyosbítja a panaszokat. Persze egyeseknél már az is segít, ha a menetiránnyal szemben ülnek, vagy ha kinéznek az ablakon. De vannak más praktikák is, amelyekkel elviselhetőbbé tehető az utazás. Ilyen például a rágózás, amely – ahogy fentebb már említettük – enyhíti a feszültséget, segít ellazulni, ráadásul kissé el is tereli a figyelmünket arról, hogy éppen forog körülöttünk a világ. Ugyanezen az elven sokaknak segít az is, ha valamilyen sós ropogtatnivalót rágcsálnak (az édes gyakran ront az émelygésen).

Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a rágózás nem a legjobb választás utazás közben. Nagyon döcögős utakon ugyanis fokozott a félrenyelés kockázata – gyerekeknek éppen ezért nem is ajánlják a mozgó járműveken, ahogy az evést és ivás sem. Ilyenkor – illetve minden olyan esetben, amikor semmilyen más trükk nem válik be – érdemes bevetni, illetve a nyaralás során mindig magunknál tartani kifejezetten utazási betegség elleni készítményeket, amelyek némelyike vény nélkül is elérhető a gyógyszertárakban. Így garantálható ugyanis, hogy a jól megérdemelt nyári üdülés valóban örömteli és nyugodt lesz.