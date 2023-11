A gyakori gombócérzés lelki okai

Globus szindrómának nevezik a torok irritációjával, feszülő, kaparó vagy duzzanatérzéssel járó tünetegyüttest. Gombócérzést számos betegség okozhat, így a többi között mandula- vagy arcüreggyulladás, reflux, pajzsmirigybetegség és allergia, szívbetegség, de a garattájék anatómiai eltérései és daganatos elváltozások is állhatnak a háttérben. A tünetek nyelés vagy evés hatására javulhatnak, míg a stressz, szorongás és idegesség súlyosbíthat az állapoton.

A gombócérzés hátterében akár pszichés okok is meghúzódhatnak. Fotó: Getty Images

Akár időszakosan, akár állandóan jelentkeznek, a tünetek negatív kihatással lehetnek az érintettek életminőségére – mutatott rá dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa. Hozzátette, ilyen esetekben a súlyosabb szervi elváltozások kizárása érdekében fontos fül-orr-gégészt felkeresni, aki szükség esetén más szakembereket (gasztroenterológust, endokrinológust) is bevonhat a diagnózis felállításába, illetve képalkotó vizsgálatokat is javasolhat.

Holpert doktornő kitért rá, a torokban tapasztalható gombócérzés az esetek többségében nem igényel beavatkozást. Ha a tüneteink mellett megnagyobbodnak a nyaki nyirokcsomók, esetleg nyelési képtelenség vagy fájdalom, fogyás, hőemelkedés vagy láz is társul a panasz mellé, akkor nem szabad habozni a segítségkéréssel.

Pszichés okok a gombócérzés hátterében

A gombócérzés mögött sok esetben pszichés okok állnak. Stressz hatására bekapcsol szervezetünk riasztórendszere. A felszabaduló stresszhormonok miatt felgyorsul a szívverés, az anyagcsere és a légzés, testünk izmai pedig – a nyelésért felelős izmokat is beleértve – megfeszülnek. Az állandósult stressz következtében a tünetek egyre súlyosbodhatnak. Ilyen helyzetben az érintettek saját állapotuk miatti fokozódó szorongását nagymértékben csökkentheti a szakorvos megnyugtató diagnózisa, amely kizárja a lehetséges szervi kiváltó okokat.

Ha panaszaink pszichés eredetűek, pszichológus vagy pszichiáter bevonásával érdemes folytatni a kezelést, szükség esetén akár antidepresszáns kezelés is szóba jöhet. Hatékonyan alkalmazható a kognitív viselkedésterápia, amelynek segítségével az érintettek képessé válnak a negatív érzéseik, gondolataik és testi tüneteik által fenntartott ördögi kört megszakítani, illetve saját erőforrásaikat is egyre inkább megtapasztalják. A globus szindróma emellett életmódváltással, néhány apró szokás megváltoztatásával és feszültségoldó technikák elsajátításával is jelentősen enyhíthető.

Tippek, hogy csökkenjen a gombócérzés