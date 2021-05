Mit kell tudni a hüvelygombáról?

Becslések szerint négyből három nő küzd élete során legalább egyszer hüvelygombával. A betegség leggyakoribb kórokozói az élesztőgombák, azok közül is főként a Candida albicans. A Candida gombák természetes módon is jelen vannak a hüvelyflórában, de egészen addig nem okoznak problémát, amíg a hüvelyflóra egyensúlya fel nem borul valami miatt, és a gombák túlságosan el nem szaporodnak.

Az egészséges hüvely kémhatása enyhén savas - nem véletlenül. A savas közeget ugyanis a fertőzést okozó baktériumok nem tolerálják, így nem tudnak szaporodni és betegséget okozni. A hüvely savas kémhatását a tejsavbaktériumok, más néven Lactobacillusok tartják fenn. A Lactobacillusok által biztosított védelmet azonban számos tényező megzavarhatja és meggyengítheti, ha pedig ez megtörténik, a Candida gomba túlburjánzása is szabad utat kap.

Mi gyengítheti meg a hüvely védelmi rendszerét?

Bizonyos gyógyszerek, például antibiotikumok vagy fogamzásgátló tabletták is hajlamosíthatnak a hüvelygombára. Az antibiotikumok nemcsak a rossz, hanem a jó baktériumokat, így a Lactobacillusokat is elpusztítják, gyengítve ezzel a hüvelyflóra természetes védelmi rendszerét. A hormonális fogamzásgátló eszközök esetében pedig a megváltozott hormonháztartás, az ösztrogénszint megemelkedése vezethet hasonló eredményre. De ugyanígy hajlamosító tényező lehet még a cukorbetegség, a stresszes életmód vagy a magas szénhidráttartalmú ételek fogyasztása, melynek hosszú távú következményeként az immunrendszer nem működik megfelelően. Egyes intimbetétek és spermicid krémek használata, vagy akár a szoros, műszálas ruházat szintén növelhetik a hüvelygomba kialakulásának veszélyét.

A hüvelygomba tünetei

A hüvely gombás fertőzésének leggyakoribb tünetei:

viszkető intimtájék,

sajgó érzés a hüvelybemenet környékén,

fehér, túrós állagú hüvelyváladék,

kivörösödött szeméremajkak,

vizeléskor jelentkező fájdalom,

a közösülés fájdalommal járhat.

Fontos, hogy a tünetek jelentkezése után minél előbb felkeressük a nőgyógyászunkat, aki egy gyors vizsgálat után meghatározza a szükséges terápiát. Előfordul, hogy szájon át szedhető gyógyszerre is szükség van, továbbá ha a férfi partner nemi szervén a gombára jellemző bőrkiütések jelentkeznek, akkor őt is kezelni kell.

Aki többször szenvedett már hüvelygombától, nagy valószínűséggel tapasztalta azt is, hogy a gombaellenes kezelés ellenére sem minden esetben tudott megszabadulni a fertőzés kellemetlen tüneteitől. Ennek oka a fokozódó rezisztenciában keresendő, ugyanis bizonyos gombatörzsek egyre ellenállóbbá válnak a hagyományos terápiás módszerekre.

Számukra is ismerős lehet a bórsav, amely egy régóta használatos szer a Candida gombák túlzott szaporodásának megfékezésére.

