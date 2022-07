A bakteriális hüvelyfertőzés, más néven bakteriális vaginózis és a hüvelygomba a két leggyakrabban jelentkező intim probléma. Mindkét betegség kialakulása mögött a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása áll, ám a két fertőzés kezelése eltérő módon történik.

Szerencsére mind a bakteriális hüvelyfertőzés, mind a hüvelygomba jól kezelhető, ám ehhez az kell, hogy időben és a számunkra megfelelő terápiával kezdjük el a kúrát. Ha nem veszünk tudomást a fertőzésről, vagy nem megfelelő kúrát alkalmazunk, bizony mindkét betegség veszélyes szövődményeket tud okozni.

Hogyan ismerhetjük fel a hüvelygombát?

A hüvelygomba jellemző tünete a sárgás-fehéres színű és túrószerű, szagtalan, darabos állagú hüvelyváladék, a szeméremtest kivörösödése, valamint az intim területen jelentkező viszkető, égő érzés, ami vizeléskor és szex közben is kellemetlenséget okozhat. A gombás fertőzések többségéért a Candida gombák a felelősek. A Candida természetes módon is jelen van a hüvelyben, ám normál körülmények között nem tud gondot okozni. Fertőzés akkor alakul ki, ha a hüvelyflóra egyensúlya valami miatt felborul, és a gombák képesek lesznek elszaporodni. A hüvelygomba kialakulására számos tényező hajlamosíthat: az immunrendszer gyengébb működése, a cukorbetegség, egyes fogamzásgátló módszerek, a nem megfelelően szellőző ruházat, bizonyos tisztálkodási szokások, illetve az egészségtelen étkezés is.

Fotó: Getty Images

Ha nem foglalkozunk vele…

A fenti tünetek jelentkezésekor minél előbb nőgyógyászhoz kell fordulni, mellette pedig érdemes vény nélkül kapható készítményekkel enyhíteni a kínzó tüneteket. Fontos észben tartani, hogy a gombás hüvelyfertőzés nem csupán kellemetlen tüneteket tud okozni: kezeletlenül számos szövődménye is kialakulhat. Hüvelygomba esetén – mivel sérül a szervezetünk védelmi rendszere – sokkal fogékonyabbak lehetünk a különböző szexuális úton terjedő betegségekre – például a HPV-re –, és megnőhet a kismedencei gyulladások veszélye. Ráadásul szülés során a kórokozók az újszülöttre is átterjedhetnek, akinél szájpenészt, szembetegséget, gombás bőrbetegséget, végbél-, illetve nemiszervi fertőzést, súlyosabb esetben Candida-vérmérgezést okozhatnak.

Hogyan ismerhetjük fel a bakteriális hüvelyfertőzést?

A bakteriális hüvelyfertőzés jellemző tünete a bőséges, híg, szürkésfehér színű, kellemetlen, halszagú hüvelyfolyás, amelyet gyakran hüvelyi diszkomfortérzés, irritáció, valamint szex közbeni fájdalom is kísér. A bakteriális vaginózis számít a hüvely leggyakoribb fertőzésének. A fertőzés olyankor alakul ki, ha a normál hüvelyflóra részét képező jótékony Lactobacillusok valamilyen okból eltűnnek, és a hüvelyben egyébként kis számban jelen lévő káros baktériumok elszaporodnak. A fertőzés kialakulására több tényező is hajlamosíthat, így a dohányzás, az antibiotikumkezelés, a gyakori irrigálás, az elhanyagolt vagy a túlzásba vitt intim higiénia, vagy akár egy új szexuális partner is.

Ha nem foglalkozunk vele…

Bakteriális vaginózis esetén is az első számú szabály, hogy a tünetek jelentkezésekor minél előbb orvoshoz kell fordulni! Az orvos antibiotikumos kezelést fog javasolni, amelyet fontos, hogy az előírt dózisban és az előírt ideig szedjünk. Az antibiotikumos kezeléssel egy időben érdemes gondoskodni a hüvelyflóra helyreállításáról is. Ebben segíthetnek az olyan, patikában vény nélkül kapható, tejsavas készítmények, amelyek enyhíteni tudják a már kialakult fertőzés tüneteit, ráadásul segíthetnek megelőzni a bakteriális vaginózis kiújulását is.

A bakteriális hüvelyfertőzést sem szabad félvállról venni, a kezeletlen betegségnek ugyanis súlyos következményei lehetnek. A fertőzés felfelé terjedve méhnyálkahártya-, illetve kismedencei gyulladást okozhat, egyes esetekben pedig az elhanyagolt bakteriális vaginózis talaján hüvelygomba is kialakulhat. A várandós nőknek különösen fontos odafigyelniük az intim egészségükre, a terhesség idején kialakult és nem kezelt bakteriális hüvelyfertőzés ugyanis a burok idő előtti megrepedését, tehát koraszülést, illetve még súlyosabb esetben vetélést okozhat.

Legyünk felkészültek, segít a Vitagyn C!

Jó tudni, hogy a komplex összetételű Vitagyn C hüvelykrém terhesség és szoptatás alatt is alkalmazható, ez tehát azt jelenti, hogy a kismamák is bátran használhatják! A Vitagyn C a tejsav és a prebiotikum mellett C-vitamint és ezüstöt tartalmaz, amellyel kettős védelmet biztosít bakteriális vaginózis esetén: helyreállítja és fenntartja a hüvely élettani pH-értékét, emellett elősegíti a természetes Lactobacillusok növekedését és gátolja a kórokozók szaporodását. Különösen hasznos kiújuló bakteriális vaginózis, valamint húgyúti infekciók esetén, illetve antibiotikumkúrát követően.

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz bakteriális hüvelyfertőzés kiegészítő kezelésére és megelőzésére