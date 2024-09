Hetek óta csak meleg víz folyik a csapból egy fővárosi szülészeten

Olvasói jelzés alapján számolt be a 444 szerda délután arról, hogy a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája Üllői úti telephelyén hetek óta több csapból is kizárólag meleg víz folyik. Az érintett páciens hangsúlyozta, hogy ez azért is probléma, mert a zuhanyzás lenne az egyik leghatékonyabb természetes fájdalomcsillapító módszer a szülés során. Ráadásul a nyári hőség közepette eleve nagyon kellemetlen a hideg víz és a zuhanyzási lehetőség hiánya.

A lap az ügyben megkereste a Semmelweis Egyetem sajtóosztályát, amely válaszában elismerte, hogy műszaki hiba miatt a telephely „egyes helyiségeiben hol langyos, hol pedig meleg víz folyik a csapokból”. Mindazonáltal közlésük szerint a probléma csak néhány kórtermet érint, az épület és az érintett részlegek többi területét nem. A hiba elhárításán már dolgoznak, de a betegellátás folyamatos biztosítása mellett ez egy lassabb folyamat.

Éppen ezért a klinika a páciensek türelmét és megértését kéri.

Borítókép: Getty Images