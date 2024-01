Ez történhet, ha abbahagyod a fogamzásgátló szedését

Az EverydayHealth.com gyűjtése nyomán bemutatjuk, mire számíthat a nő, ha úgy dönt, nem szed többé fogamzásgátló tablettát.

A tested másképp reagálhat rá, mint a többi nőnél

Nehéz megjósolni, hogy milyen mellékhatásai lehetnek a tablettaszedés abbahagyásának. Több tényező is befolyásolja ugyanis, így például a kórtörténet, illetve a meglévő egészségügyi problémák. Van, aki több változást tapasztal, hónapokon át, míg más szervezetének könnyebben megy az átállás.

Vissza fog állni a havi ciklusod

"Néhány nőnél rendszertelen lehet a menstruáció, akár három hónapig is, másnál pedig azonnal visszaáll a menstruációs ciklus. Egyeseknél az is előfordulhat, hogy változik a menstruáció hossza és a vér mennyisége is" - mondta Dr. Karen Carlson szülész-nőgyógyász a portálnak.

Még a következő menstruációd előtt teherbe eshetsz

A tabletta abbahagyása után 2-6 héten belül jelentkezik az első menstruáció, de már előtte is teherbe lehet esni.

Hangulatváltozásokat tapasztalhatsz

A hormonális ingadozások befolyásolhatják a kedélyállapotot, és néhány nő a tabletta abbahagyása után hangulatváltozásokat tapasztalhat. Az viszont nem világos, hogyan hat a fogamzásgátló a kedélyállapotra, és eddig ezzel kapcsolatban egymásnak ellentmondó eredményű kutatások születtek.

Nem ugyanúgy reagál a szervezetünk a tabletta abbahagyására. Fotó: Getty Images

Pattanásos lehetsz

A legtöbben pattanásos arcbőrre panaszkodnak, miután abbahagyták a tabletta szedését. Ez is a hormonális változásokkal függ össze. Ha ezek azután sem múlnak el, hogy beáll a menstruáció, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

Nyugodtabban alhatsz

Egy kutatás összehasonlította a hormonális (például a tablettát) és a hormonmentes fogamzásgátlót használó nők alvásminőségét. Bár nem találtak szignifikáns különbséget a két csoport között az alvásminőség tekintetében, de az kiderült, hogy a nem hormonális fogamzásgátlót használó nőknél hosszabb volt a ténylegesen alvással töltött idő.

Változhat a súlyod

Az eddigi kutatások szerint a fogamzásgátló abbahagyása valószínűleg nem jár súlygyarapodással vagy -vesztéssel. A tabletta szedése alatti hízás a vízvisszatartással függhet össze.

Megnőhet a libidód

"Leggyakrabban a libidó csökken a fogamzásgátló tabletták szedése alatt, ezért növekedhet a lerakásuk után" - mondta Carlson. Ugyanakkor ha valaki nem kívánt terhességtől retteg, akkor ez valószínűleg nem lesz igaz rá.

Erősebbek lehetnek a fejfájások

Azoknál, akiknél a tabletta szedése enyhítette a menstruáció alatti migrénes fejfájásokat, a fogamzásgátló abbahagyása után újra felerősödhetnek a panaszok. Akikre nem volt jellemző korábban sem a hormonokkal összefüggő fejfájás, azoknál viszont valószínűleg nem fog változni semmi ezen a területen.