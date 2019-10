Ha minden rendben van odalent, akkor hüvelyünk enyhén savas kémhatású. Ezt a savas kémhatást a hüvelyváladékában nagy számban megtalálható Lactobacillusok biztosítják. Az egészséges hüvelyi pH értéke 3,8 és 4,2 között mozog. A 4,5 feletti pH-érték általában már valamilyen fertőzés jele.

Érdekesség, hogy a hüvelyi pH értéke az életkorunkkal együtt változik. Míg gyerekkorban a hüvelyi pH magas, addig a menstruáció beindulását követően savasabbá válik. A hüvely kémhatása ráadásul később, a hormonjainktól függően is változhat: menstruáció közben például mindig magasabb, míg terhesség folyamán - a magzat természetes védelme érdekében - alacsonyabb. A változókor időszakában a pH körülbelül 6,5-re emelkedik - ez pedig a természetes védekezés meggyengüléséhez vezethet.

Ha az egyensúly felborul...

Amikor a hüvelyben az ott élő baktériumok közül a kórokozók kerülnek túlsúlyba, a tejsavat termelő és ez által a savas pH-t, illetve a természetes védekezőképességet biztosító Lactobacillusok (tejsavbaktériumok) száma lecsökken, fertőzés alakulhat ki. A tejsavbaktériumok egyébként azáltal biztosítják a hüvely egészségét, hogy korlátozzák a gombák és más kórokozók megtelepedését vagy túlszaporodását. Ha viszont létszámuk megcsappan, akkor a hüvely egészséges savas kémhatása lúgossá válik, gyengül az ellenálló képessége, és emiatt a kórokozók könnyen elszaporodhatnak, megtelepedhetnek.

Van, amire nem is gondolnánk

A hüvelyi pH sokszor egészen banális okok miatt is megváltozhat, és savasból a lúgos felé tolódhat el. Nem is gondolnánk, mennyi minden hatással van hüvelyflóránk egyensúlyára. Természetesen vannak bizonyos általános kockázati tényezők, melyekről talán már hallottunk is. Ilyen például egy antibiotikumkúra, a stresszes életmód, vagy akár a túlzásba vitt intim tisztálkodás. E tényezők mellett azonban kevesebb szó esik arról, hogy például az intim területek borotválása is hatással van a hüvely egészségére.

A hüvelyflóra egyensúlya akár borotvás szőrtelenítés miatt is felborulhat. Fotó: iStock

Borotvával szőrtelenít odalent? Ezekre kell ügyelnie!

Természetesen az intim területek borotválása nem feltétlenül okoz mindenkinél problémát, de bizony vannak esetek, amikor a rendszeresen vissza-visszatérő hüvelyfertőzések mögött ez a hétköznapi szokás áll. Ha tehát borotvával szabadulunk meg a feleslegesnek ítélt intim szőrszálaktól, az alábbi tanácsokat mindenképpen érdemes megfogadnunk:

A hüvely közelében ne használjunk borotvahabot, hiszen a különféle kozmetikai szerek könnyen megbonthatják a hüvely kényes egyensúlyát.

Soha ne használjuk erre a célra valaki másnak a borotváját!

Ha lehet, inkább mondjunk le a teljes csupaszságról odalent!

Hogy miért nem érdemes csupaszra borotválni az intim tájékunkat? Nos, az intimszőrzetünknek valójában fontos szerepe van. A szőrzet természetes gátat képez a bőrünk és a ruházatunk között, lehetővé teszi a levegő áramlását, ezáltal megakadályozza, hogy a kórokozók szaporodásának kedvező nedves, meleg környezet alakuljon ki. Jó tudni, hogy a bikinivonal szőrtelenítésével ilyen szempontból viszont semmi probléma nincs.

Állítsuk helyre a hüvelyflóránkat!

Láthatjuk, hogy a hüvely egészséges állapotát akár egy ártalmatlannak tűnő hétköznapi szokás is megváltoztathatja, ha pedig ez megtörtént, a különféle kórokozók rendkívül gyorsan el tudnak odalent szaporodni és máris megvan a baj. Gyakori probléma például a hüvelygomba, amelynek kellemetlen tüneteit a legtöbb nő jól ismeri: túrós állagú fehér folyás, viszketés, égő érzés.

A hüvelygombát mindenképpen kezelni kell, és fontos, hogy a tünetek megjelenése után minél előbb forduljunk szakorvoshoz, hiszen a diagnózishoz a hüvelyből vett kenet laboratóriumi elemzésére is szükség lehet. Ám azt is észben kell tartanunk, hogy a hüvelygomba elleni kezelés során, illetve azt követően bizony szükség lesz a hüvelyflóra helyreállítására is. Ebben lehet segítségünkre a Micovag Plus hüvelykúp.

A vény nélkül kapható Micovag Plus hüvelykúp nyugtató hatásának köszönhetően nemcsak a gombás hüvelyfertőzés kellemetlen tüneteit enyhíti, de visszaállítja a normál hüvelyi pH-t is, így használatával megakadályozhatjuk a kórokozó mikroorganizmusok újbóli megtelepedését.