Karsai Dániel: „szinte folyamatosan valami fáj”

A Reggeli stábja elment az ALS-sel küzdő Karsai Dánielhez, hogy meséljen jelenlegi állapotáról és a strasbourgi ügyéről. Míg októberben az alkotmányjogász saját lábán ment be a Reggeli stúdiójába, mára ez elképzelhetetlen, a legapróbb dolgokban is segítségre szorul. 30 perces szakaszokban éli az életét: egyszerre csupán ennyit tud beszélni és koncentrálni, utána mindenképp pihennie kell.

„Nem futok sehova, még szeretnék élni, de akkor, ha meg tudom azt csinálni, mint most Önnel, hogy 10-20-30 perc még megy értelmesen, és közben nem üvöltök fel a fájdalomtól” - mondta Karsai Dániel. Az alkotmányjogász tavaly indított pert a strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán azért, hogy önmaga dönthessen élete befejezéséről. Ebben májusra várható döntés. Amennyiben Karsai Dániel megnyeri a pert, a kormánynak kötelessége megtenni a további lépéseket.

"A kimenetellel kapcsolatban most is bizakodó vagyok, most már tényleg csak az ítéletre várunk. Módosítani kell az életvégi döntéseket kizáró magyar jogszabályokat. Lehetőleg gyorsan, hogy mondjuk rám még vonatkozhasson. Több ügy van. Az enyém lezárulta után is megy tovább a dolog. Teljesen nyilvánvaló, hogy mit kell csinálni. Hogy mit kellene" - mondta.

Beszélt arról is, hogy egyre gyengébb, és teljesen elveszíti az autonómiáját. "A legapróbb dolgokban is segítség kell. És egyre fáradékonyabb vagyok" - folytatta. Igyekszik okosan beosztani az erejét, és pihenni, amennyit csak lehet. "De az biztos, hogy most már nekem az a szakasz van, amikor szinte folyamatosan valami fáj" - mondta. "Egyre nehezebb aludni, egyre nehezebb koncentrálni. Tehát az, amit mindig mondtam, hogy eljön az a pont, amikor már az értelmes tevékenység visszaszorul, vagy megszűnik. Ez még nincs itt, de már látható, hogy eljöhet.

Az én példám szerintem most azt mutatja meg ebben a szakaszban, hogy ez nem valami romantikus, életvégi nagy cselekedet, és hőssé avatom magam, hanem ultranagy szívás, ami most már tényleges fizikai fájdalommal jár, amelyet nem vagy csak nehezen lehet kiküszöbölni.

