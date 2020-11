A nátha típusai

A téli hónapok beköszöntével egyre többen nyúlnak zsebkendő után, az influenzával ellentétben ugyanakkor a náthának nincsen kimondott időszaka. Bár más néven meghűlésnek is hívjuk a náthát, a közhiedelemmel ellentétben azt nem a hideg okozza, legalábbis nem közvetlenül.

A náthát kétszáznál is több vírus okozhatja a náthát

A nátha vírusa hasonló módon terjed, mint például az imént említett influenza: tüsszentéssel, illetve közvetlen érintkezéssel adjuk át egymásnak. Miután szervezetünkbe jutott, a nyálkahártyánkon telepszik meg a vírus, melynek elterjedését a hideg is lehetővé teszi. Így szervezetünket nem közvetlenül a hideg betegíti meg, csupán a vírus életkörülményeinek kedvez az alacsonyabb hőmérséklet.

A nátha, köznyelvi nevén a megfázás, mindazon betegségek gyűjtőfogalma, amelyet a felső légutakban vírusok okoznak. Igen gyakori megbetegedések, de többnyire komplikációk nélkül zajlanak le. Az alábbi cikkünkből mindent megtudhat a betegségről! h i r d e t é s

Kétszáznál is több vírus okozhatja

Védőoltással nem lehet kivédeni a megbetegedést, mivel kétszáznál is többféle vírus okozhatja, ráadásul néha bakteriálisfertőzésis súlyosbíthatja a tüneteket. Nátháról akkor beszélhetünk, ha a gyulladás az orrnyálkahártyán alakul ki, ha a garatban, az a garatgyulladás, míg a légcső- és hörgőgyulladás a légcső és a fő hörgők nyálkahártyáján jelentkezik. Bár tünetei kezdetben hasonlóak, fontos, hogy ne tévesszük össze a sokkal súlyosabb influenzával, amely kezeletlenül (főként idős, vagy beteg emberek számára) akár halálos kimenetelű is lehet.

A vírus (például rhino-vírus) okozta, azaz fertőzéses nátha a megbetegedés egyik leggyakoribb formája. Korai tünetként legtöbbször fáradékonyság, tüsszögés, fejfájás (főként a homlok környékén), orrfolyás és orrdugulás is kialakulhat, a beteg kevésbé érzi az ízeket, és akár be is lázasodhat. Bőséges folyadékbevitel, C-vitamin és kalciumpótlás, valamint sok pihenés mellett

Amennyiben az orrváladék felülfertőződik, nyákos-gennyessé változik. Ebben a szakaszban az orrfolyás mértéke csökken és a nyálkahártya gyulladása is mérséklődik, viszont száraz köhögés alakulhat ki, illetve bizonyos esetben komolyabb szövődmények - arcüreg- vagy középfülgyulladás - kísérhetik.

Előfordulhat továbbá az is, hogy a nátha tünetei valamilyen allergia miatt jelentkeznek. Ezek egy része lehet szezonális (pollenallergia), illetve valamilyen allergénnel (macskaszőr, poratka) szembeni reakció. Utóbbi azért számít súlyosabbnak, mert a legtöbb allergénnel valamilyen módon érintkezik a páciens, így a tünetek rendszeresen visszatérnek. Súlyos esetben akár tüdőasztma is kialakulhat.