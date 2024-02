Egy énektanár, mikor első alkalommal találkozik leendő tanítványával, feltérképezi a hangterjedelmét, hangszínét, a beszédhangját és számos más fizikai jellemzőjét. Például az életkorát, mint az egyik legfontosabb tényezőt. Ha túl fiatal, azért, ha már idősebb, akkor pedig amiatt. Az életkor előrehaladtával ugyanis változik a hangunk. Míg az átlagembert kevésbé, addig a hangjából élő színészt, énekest, közszereplőt már inkább érinti ez a normális fiziológiai folyamat.

Whitney Houston például fantasztikus énekes volt, és halála előtt röviddel még arról egyeztetett, hogy hamarosan visszatér a színpadra. A magánélete és egészsége miatt azonban semmiképpen nem lett volna könnyű a visszaút, ugyanis a dohányzás és kokainfogyasztás miatt, a korábban olyan sokak által csodált hangjának már nyoma sem volt. És még csak 48 éves volt, amikor meghalt…

Dr. Bihari Adél fül-orr-gégész, foniáter szakorvos és szoprán énekes szerint, nem csak a professzionális hanghasználókat érinti ez a probléma, mert a kommunikáció mindenki számára nagyon fontos, idős korban is.

Dr. Bihari Adél Fotó: Budai Egészségközpont

Presbifónián az időskori hangképzési zavart értjük, melynek hátterében a szövetek változása áll. Ezek részben hormonális okokra, részben pedig általános degeneratív folyamatokra vezethetők vissza. De fontos a genetikai háttér, és az életmód is. A két nem esetében ez egy picit máshogy zajlik le. A hölgyeknél, a menopauza során ez drasztikus hangváltozást okozhat, míg a férfiaknál lassabb, elnyúltabb folyamat jellemzi. A kor előrehaladtával mindkét nemben megváltozik a hormonok aránya, és ezáltal a hangszalag szöveti szerkezetében is bizonyos változások állnak be, a rugalmasságuk és tömegük csökkenhet.

A menopauzális vokális szindrómát, csökkent hangintenzitás, vokális fáradtság, szűkült hangtartomány jellemzi, a magas hangok elvesztésével és a hangminőség romlásával.

Így a nők beszédhangja vagy a középhang fekvése mélyülhet, a férfiaké pedig emelkedhet. A hangterjedelem beszűkülhet, a hang halkabbá, „leheletesebbé” válhat. Ez a probléma a professzionális hanghasználók, énekesek esetében fokozottabban szem előtt lehet, mert ők a hangjukból élnek, ilyen értelemben pedig súlyosabb következményei lehetnek a változásnak. A magas hangok képzése mind férfiak, mind nők esetében nehezebbé válhat, a hangerő csökkenhet, az intonáció és a vibrato destabilizálódhat. Vannak, akik még akár hetven fölött is kifogástalanul énekelnek, másoknál egészen korán megjelenhetnek a hangi panaszok.

Dr. Bihari Adél operát énekel egy koncerten Fotó: Getty Images

Egy brazil kutatásban hatvan nőt és férfit vizsgáltak, akik 60 és 90 év közöttiek voltak. Fül-orr-gégészeti vizsgálatot követően presbifónia diagnózist állapítottak meg náluk. Megállapították, hogy a hang megváltozása számukra légzés és életmódbeli problémákat is okozott, főleg a nyolcvan év feletti páciensek esetében. A világszerte jellemző társadalmi öregedés egyre indokoltabbá teszi ezeket a vizsgálatokat, mert fokozódhat az idősek elszigetelődése, ha a környezetük nem érti, amit mondanak.

„Nekem óriási szerencsém van, hiszen amellett, hogy évtizedek óta énekelek koncerteken, immár huszonhárom éve tanítok is.” – mondja Éliás Gyula Jr., énekművész, zeneszerző, énektanár. Már hat-hét éve énekeltem autodidakta módon, mikor bekerültem a Zeneművészeti Főiskolára. Mikorra zenei diplomám lett és jazz énekművész tanár lettem, rengeteg dolgot megtanultam magamról, és így jobban tudtam másoknak is segíteni. Holczer Irma tanárnő és Berki Tamás iránymutatásával - akik legendák voltak egyébként, és a fél világ hozzájuk járt Pesten éneket tanulni – csiszolódott a teltebb, férfiasabb hangképzésem.





Éliás Gyula Jr. Fotó: Getty Images





Mivel állandóan tréningezem a hangom, ezért komolyabb igénybevételeket is kibír. Nemrég tüdőgyulladással és hörghuruttal énekeltem négy koncertet végig, és minden további nélkül megoldottam a közönség visszajelzése alapján. Ehhez természetesen sok év tapasztalata és a koncert előtti bő egyórás folyamatos hangszalag felmelegítési gyakorlat kellett. Egy laikus számára érdekes élmény, amikor egy énekes elkezd skálázni, mert ez a fajta beéneklési technika nagyon finoman és lassan emelkedik, ezért felmerül a kérdés: „Hogyan lesz ebből éneklés?” Az énekesek számára már a betegségek is őrületes stresszt jelentenek, nem hogy a kor, ami nem csak a külsőn hagy nyomot – egy színpadi ember számára kritikus elemként – hanem tisztában kell lennünk más anatómiai adottságokkal is. Olyan egészségesen élek, amennyire csak lehetséges.

„Mostanra köztudomású lett, hogy komoly hangszál-rekonstrukciós műtéten estem át – erősítette meg a 61 éves Jon Bon Jovi, a Shockmagazin.hu szerint. Soha nem történt még velem korábban ilyesmi, szóval kemény út áll mögöttem. De szerencsére találtam egy orvost Philadelphiában, aki elvégzett rajtam egy úgynevezett medializációs beavatkozást, az egyik hangszalagom ugyanis szó szerint elsorvadt… Elég kemény volt az elmúlt évtizedben olyasmivel küzdeni, amire egyszerűen nincs ráhatásom. Most már alakulok, a MusiCares Person Of The Year gálán, két éve először álltam újra színpadra.”

Mint minden, saját testünkkel kapcsolatos dologban, rendkívül fontos a prevenció. Igaz, látjuk, hogy a könnyűzene világában az alkohol és a drogok napi szereplők és szörnyű tragédiákat okoznak, de látni kell azt is, hogy egy énekesnek rendkívüli energiákat kell fordítania önmaga karbantartására. Néha kétségbeesetten. Az éneklésre nyugodtan tekinthetünk úgy, mint egy élsportra – állapítja meg Dr. Bihari Adél. Noha ezen a területen az izmok közel sem akkorák, mint mondjuk egy combizom, ennek ellenére ugyanazt a funkciót töltik be. Ahogy a sportolónak állandóan edzésben kell lenni, megfelelő mozgásformát, adott esetben gyógytornát kell esetleg alkalmaznia, amikor megjelenik akár egy gerincprobléma, ugyanez igaz az énekesekre is. A gyógytorna ez esetben az úgynevezett logopédiai hangterápia. Segítségével a rugalmasság és az izom tömege növelhető, a nyomásviszonyok, a rezonancia és a légzés optimalizálható, egy „gazdaságosabb”, jobb minőségű hangképzés érhető el. Tartós hangprobléma esetén továbbá felmerülhet az énekes saját repertoárjának megváltoztatása, hogy elkerülje a további hangsérüléseket, komolyabb hangproblémákat.

Jó példa Placido Domingo, aki a tenor hangfekvésből átment a bariton hangfekvésbe, ami egy alacsonyabb hangterjedelem. Már 83 éves és még mindig csodálatosan énekel. Steven Tylernek, az Aerosmith 68 éves frontemberének viszont szintén műtétre volt szüksége, hogy formában tartsa hangját.

Meg kell említeni a kísérő betegségeket, gyógyszerszedést is. Ha valakinél, pajzsmirigy-, vagy egyéb hormonális elváltozás, reflux, tüdő-, vagy akár egy autoimmun, reumatikus megbetegedés áll fenn, az is ugyanúgy érintheti a gégét, ezáltal a hangképzést. Tehát fontos az alapbetegségek kezelése. De ugyanígy a kiegyensúlyozott táplálkozásnak, a túlsúly elkerülésének, a mozgásnak, és a megfelelő mennyiségű alvásnak és folyadékfogyasztásnak még egy egészséges énekes esetében is fókuszban kell lennie. A dohányzás helyi gyulladást, és fokozott nyáktermelődést okoz, de kiszáríthatja a nyálkahártya felszínét is. Azon kívül degenerativ elváltozásokhoz, illetve rosszindulatú daganatok kialakulásához is vezethet. Az alkoholnak hasonló hatása van a szervezetre, ráadásul a refluxot is fokozza, ami az énekeseknél komoly hangpanaszokat okozhat. Bizonyos esetekben műtéti beavatkozásra is szükség lehet. Ahogy a plasztikai sebészek a ráncokat feltöltik, úgy a sorvadt hangszalagok esetében is lehetséges a hiányzó tömeg pótlása hialuronsav, vagy saját zsír segítségével.

„Az összes hangizom elférne az egyik arcizom valamelyik sarkában. A testben semmi más nem mozog ilyen pontossággal vagy sebességgel” (Steven Zeitels fül-orr-gégész)

A hang ápolása egy életre szóló projekt. Az opera veteránjai, és a könnyűzene kiválóságai rendszeresen látogatják énektanáraikat és gégész, foniáter szakorvosaikat. A jó technika és a dohányzástól, túlzott alkoholfogysztástól, stressztől, és a hang túlterhelésétől mentes életmód segíthet a hang hosszú távú megőrzésében. Az énekesek karrierje később kezdődik, és korábban ér véget, ami azt jelenti, hogy a hangjuk változására fokozottabb figyelmet kell fordítaniuk. A XXI. századi színpadi hangtechnika számos problémát megoldhat ugyan – nem beszélve a mesterséges intelligencia által támogatott programokról – de a közönséget nem lehet becsapni.



Valljuk be, a hangképzéshez azért kell önhipnózis… Ahhoz, hogy valaki jól tudjon énekelni, egy kicsit meg kell őrülni, mert ez nem egy normális állapot. Ilyenkor az ember könnyen figyelmen kívül hagy néhány alapszabályt, amit józan ésszel a hétköznapokban használ. – folytatja Éliás Gyula Jr. Tom Jones talán nyolcvan éves volt, mikor utoljára hallottam, és már nem énekelte azokat a nagyon nagy magasságokat, de még mindig ámulatba ejtő volt a színpadon. Vagy említhetném Berki Tamást, aki az én mesterem volt. Most már lassan közelebb van a nyolcvanhoz szintén, és eszméletlen, hogy énekel. Bizonyára úgy van, hogy aki kellőképpen figyel, tudatos hangképző, az a legapróbb hangbicsaklásra szakemberhez fordul, amellett, hogy folyamatosan karbantartja a saját hangját. A hangnem váltása is teljesen normális, Paul Anka, Rod Stewart is váltottak, de lehetne sorolni a példákat. A gégediéta is bevált módszer, ekkor pihennek az izmok, és renyhült állapotban tudnak regenerálódni. Pár évvel ezelőtt egy ciszta nőtt az egyik hangszalagomra, és a gégész biztosított róla, hogy operáció nélkül akár meg is némulhatok… Nekem a hangom nem csak a „munkaeszközöm”, hanem túlzás nélkül az életem. Féltettem, bevallom. Négy évig egy beteg és egy egészséges hangszalaggal énekeltem, végül beadtam a derekam. Gyakorlatilag visszafiatalodott a hangszalagom, megnyugtató érzés!

Elton John pályafutása során is jól megfigyelhető hangjának változása. Ennek oka nem csak a nyolcvanas években műtéti úton eltávolított polipokban keresendő, hanem a folyamatos hang-tréningben. A műtét valószínűleg karriermentő volt számára, de egyfajta ébresztő is, hogy különösen figyeljen a hangja használatára.