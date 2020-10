Bütyök nőtt a lábamon, mit csináljak vele?

A láb statikai helyzetének, a súly eloszlásának a megváltozása következtében ugyanis a lábfej a lábujjak tövénél kiszélesedik, a megváltozott nyomás hatására az inak a nagylábujjat a másik négy ujj felé húzzák. A nagyujj ("öregujj") rendellenes elhajlása miatt az alapperc az ellentétes oldalon jellegzetesen kitüremkedik, deformálódik, csontkinövés is létrejöhet. Az ízület belső, illetve oldalsó részén a nyáktömlő az állandó fokozott nyomás hatására könnyen gyulladásba jön, ami a gyulladás fellángolásakor fokozott fájdalommal jár.

A dörzsölés hatására a deformálódott ízület feletti bőr könnyen begyulladhat, kisebesedhet, sőt, fekély is kialakulhat. A lúdtalp korai felismerése és kezelése azért is fontos lenne, mivel minél tovább állnak fenn az egészségtelen súlyeloszlási és nyomásviszonyok, annál gyakoribb megjelenésű és súlyosabb formájú ez az ortopédiai elváltozás.

"Ha a cipőm beszélni tudna..." A megfelelő lábbeli kiválasztása alapvető a láb egészségének megőrzéséhez ! A lábunk anatómiai formájához nem illő cipő ugyanis nyomja a lábat, és nemcsak átmeneti sérüléseket, például vízhólyagot okozhat, hanem nagyon nehezen kezelhető, sőt, maradandó károsodásokat is. Ilyen elváltozások például a folyamatos dörzsölés, nyomás hatására létrejövő bőrkeményedés, a tyúkszem és a bütyök is.

Bár a bütyök kialakulásához vezethet örökletes hajlam , illetve többféle ízületi gyulladás is, de a rosszul kiválasztott lábbeli is jelentősen elősegítheti a létrejöttét. Így például ais kedvezőtlenül befolyásolja a súlyeloszlást, megváltoztatja a talpon a nyomásviszonyokat, a most divatosan keskeny orrú topánkákról nem is beszélve, amelyek épp a bütyök kialakulásához vezető pozícióba kényszerítik a lábujjakat. A legegészségesebb cipő illik a viselője lábformájához,, egyenletes súlyeloszlást biztosít, a sarka pedig közepes magasságú, nem túl lapos és nem is túl magas.