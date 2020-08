Virológus: még több új fertőzés lesz itthon

A folyamatosan emelkedő napi számoknak "köszönhetően" a megbetegedések havi átlaga mostanra meghaladta a márciusi értékeket - írta meg a Népszava. Vasárnap reggel ráadásul 43 új hazai koronavírus-fertőzöttet jelentettek - ennyi új esetre május 21-e óta, tehát csaknem 3 hónapja nem volt példa.

A szakember szerint új fertőzési láncolatok indultak el. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Gyorsul a járvány Magyarországon

Igaz, a koronavírus-fertőzöttek napi száma más országokhoz képest még most is igen alacsonynak mondható, az elmúlt napok adatai azonban egyértelműen azt jelzik, hogy itthon is gyorsulásnak indult a kór terjedése. Márciusban - amikor bezárták az országot - az esetszámok havi átlaga 18,1 volt. Most 21,3-nál tartunk.

"Aggasztónak találom az esetszám-növekedést, ráadásul baj az is, hogy nem egy-egy gócpontról beszélünk. Az új esetek nem egyetlen eseményhez köthetők, hanem az ország különféle helyein találtak rá az új pozitív esetekre. Ez azt jelenti, hogy új fertőzési láncolatok indultak el" - figyelmeztetett Kemenesi Gábor virológus. A szakértő szerint mindezek következménye az lesz, hogy még több új koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak majd az országban. A virológus úgy véli, hogy az egyetlen megoldás, ha még több tesztet végeznek és mindenki maszkot visel.

Mit tehetünk?

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy most még csak egy emelkedő tendencia elején vagyunk. Ám, ha nem vigyázunk, szeptemberre ismét elrendelhetik a korlátozásokat. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, kezelhető szinten kell tartanunk a koronavírus-járványt. Ezért most talán mindennél fontosabb, hogy betartsuk az óvintézkedéseket és a megelőzési szabályokat. Viseljünk maszkot, tartsunk távolságot másoktól, kerüljük a tömeget, és mossunk gyakran kezet. Rajtunk múlik, hogyan alakul a járvány jövője.

