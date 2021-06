Koronavírus: mutatjuk, ki kaphat plusz fél év táppénzt

Fél évvel tovább kaphatnak táppénzt, akiknek a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet alatt jár le egyéves táppénzük, de nem jutottak hozzá a szükséges orvosi beavatkozáshoz.

Meghosszabbodik a táppénzjogosultsága azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt nem kaphatták meg a gyógyulásukhoz szükséges kezelést - tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A kormányrendelet hatálya azokra terjed ki, akiknek a veszélyhelyzet alatt jár le az egyéves táppénze, de a járvány miatt, önhibájukon kívül nem jutottak hozzá a szükséges egészségügyi beavatkozáshoz.

Tovább jár a táppénz, ha a járvány miatt nem kaphattunk kezelést. Fotó: Getty Images

Meddig hosszabbítható meg a jogosultság?

Mint ismert, a koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében egyes egészségügyi - különösen a nem sürgősségi - ellátások jó részét felfüggesztették, tehát sokan vannak, akik még mindig várnak a szükséges kezelésre. A Magyar Közlönyben kihirdetett kormányrendelet szerint azonban a táppénz a fenti feltételek fennállása esetén, méltányosságból, a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb hatodik hónap végéig folyósítható.

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, a koronavírus-helyzet javulásának köszönhetőel május 13-án újraindultak az elektív beavatkozások és a rehabilitációs ellátások is. Ezt megelőzően, április 29-én visszavezették a megelőzést szolgáló, népegészségügyi célú, szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, május 3-ától pedig az egynapos sebészeti ellátás is elérhetővé vált. Ezek az egészségügyi szolgáltatónál előre egyeztetett időpontokban, a már bevált egészségvédelmi óvintézkedések betartásával történhetnek meg.

