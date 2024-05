Madárinfluenza: már tehénről emberre is képes terjedni

Egy tehéntől kapta el a madárinfluenza vírusát egy tejtermelő az Egyesült Államokban. Mivel idejében felállították a diagnózist, a gazda megúszta egy szemgyulladással. Ez az első bizonyított eset, hogy a H5N1 szarvasmarháról emberre terjedt át, emberről emberre viszont még mindig soha – mondta el az InfoRádióban Rusvai Miklós.

Hónapokig nem vették észre

Mint arra a virológus rámutatott: a H5N1 eredetileg a madarakban lehet jelen, de macskában, kutyában is előfordult már. Most pedig a tehenekben is kimutatták, ráadásul előbb derült ki, hogy az embert megfertőzte a vírus, és csak azután következtettek vissza arra, hogy a tehenek között volt eredetileg jelen.

Meghalt egy 21 éves diák Vietnámban, egy hónappal azután, hogy vadmadaraknak helyezett ki csapdákat. Halálát madárinfluenza okozta.

A szakember szerint ez azért érdekesség, mert tehénben madárinfluenzáról eddig még nem számoltak be, és megvan a veszélye, hogy kialakul bennük egy olyan változat, amely azután emberről emberre is képes terjedni.