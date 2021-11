Kinek kell 4. adag a koronavírus-vakcinából?

A közepesen vagy súlyosan immunhiányos, mRNS-alapú vakcinákkal immunizált felnőtteknek a harmadik oltást követően egy negyedik adagot is érdemes lehet beadatni - ezzel bővítette ki oltási ajánlásait október végén a CDC. A javaslat szerint a negyedik oltást legkorábban a harmadik után fél évvel lehetne kérni. Mivel az Egyesült Államokban augusztusban engedélyezték a harmadik dózisok felvételét, a leghamarabb 2022 februárjában indulhat el a negyedik adagok beadása. Negyedikként egyelőre csak a Pfizer, a Moderna vagy a Janssen vakcináját kínálják fel - számolt be róla a Health.com.

Bizonyos veszélyeztetett csoportoknak egy negyedik adagot is érdemes beadatni.

Ezért fontos a negyedik oltás

A CDC szerint immunhiányos emberekre különösen nagy veszélyt jelent a COVID-19, és az ő szervezetük vélhetően a 2 adagos alapimmunizálási folyamat után sem tesznek szert olyan szintű védelemre, mint az egészséges immunrendszerrel rendelkezők. Éppen ezért ezeknek a személyeknek egy harmadik, úgynevezett kiegészítő adagot is ajánlanak - amelyet a második dózis után legalább 28 nappal kell beadatni -, fél évvel később pedig egy negyedik, emlékeztető oltást javasolnak. Érdekesség, hogy a Moderna vakcinájából a negyedik dózis mennyisége a korábbi adagok mindössze fele lesz, míg a Pfizerből az összes alkalommal ugyanannyi oltóanyagot adnak be.

Azért is nőhet a koronavírus-fertőzöttek száma most Magyarországon, mert a korábban megkapott két oltás már nem nyújt elég védelmet - vélekedett Kacskovics Imre immunológus, az ELTE Természettudományi Karának dékánja.

Ki számít immunhiányosnak?

A CDC legfrissebb ajánlása tehát a legalább 18 éves, közepesen vagy súlyosan károsodott immunrendszerű személyekre vonatkozik. Ebbe a csoportba tartoznak azon nagykorú személyek, akik:

aktív rákkezelésben részesülnek,

szervátültetésen estek át,

őssejt-átültetésben volt részük az elmúlt két évben,

közepes vagy súlyos elsődleges immunhiányban szenvednek,

előrehaladott vagy kezeletlen HIV-fertőzéssel küzdenek,

esetleg nagy dózisban szednek kortikoszteroidokat vagy más, az immunrendszert elnyomó gyógyszereket.

Az adatok szerint egyébként az Egyesült Államok teljes felnőtt lakosságának mintegy 3 százaléka tartozik a szóban forgó veszélyeztetett csoportba. A Rutgers New Jersey Medical School orvosprofesszora, Stanley Weiss elmondása szerint a szakemberek már az oltási program megkezdésekor kifejezték aggodalmaikat azzal kapcsolatban, hogy az immunhiányos emberek esetleg nem reagálnak majd túl jól az új típusú koronavírus elleni oltásra, és ezek a félelmek sajnos az érintettek nagy részénél be is igazolódtak. Emiatt a vakcinák beadatása mellett olyan óvintézkedéseket is érdemes betartaniuk a gyenge immunrendszerrel rendelkezőknek, mint a maszkviselés, a távolságtartás, a tömeg kerülése és a gyakori kézmosás.

A koronavírus elleni első két oltás rendkívül fontos, hiszen nagyjából a tizedére-huszadára tudja csökkenteni a kórházba kerülés, illetve a súlyos lefolyású COVID-19-megbetegedés valószínűségét - hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban.