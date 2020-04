Koronavírus: ilyen a hazai tesztelési gyakorlat

Koronavírus: csak így térhet vissza a lakó az idősotthonba - a részletekért kattintson ide!

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a legfrissebb adatok szerint Magyarországon eddig több mint 50 ezer koronavírustesztet végeztek el az akkreditált laboratóriumokban. Müller Cecília handsúlyozta, hogy a WHO szerint az az ideális, ha egy fertőzött környezetében legalább 10 embert tesztelnek - Magyarország ennek a háromszorosát teljesíti. A tisztifőorvos szerint az is egy rendkívül fontos előírás, az idősotthonok azon lakói, akik koronavírus-fertőzés miatt kórházba kerülnek, csak 2 negatív teszt után térhetnek vissza az intézménybe.

Koronavírus-mintákat tesztelnek az NNK Virológiai Laboratóriumi Osztályán.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bárki megbetegedhet

Arról is beszámoltunk már, hogy Magyarországon eddig 213 áldozatról tudnak. A koronavirus.gov.hu által közzétett adatokból jól látszik, hogy az országban eddig csak idős, illetve krónikus betegséggel küzdő emberek hunytak el a koronavírus-fertőzés következtében. Ettől függetlenül azonban mindenkinek vigyázni kell magára, ugyanis bárkit megfertőzhet a vírus, és bárki bárkinek átadhatja - figyelmeztetett a tisztifőorvos.

A tájékkoztatón az is elhangzott, hogy a koronavírus-járvány hazai kezdete óta már 65 ember ellen tettek feljelentést rémhíterjesztés miatt, csalásért pedig 73 esetben indítottak eljárást Magyarországon. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa számolt be.

Karantén alá került a Nyírő Gyula Kórház krónikus belosztálya - a részleteket olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkében!