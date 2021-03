Koronavírus: ezek a vitaminok fogynak

Már több mint egy év eltelt azóta, hogy az első koronavírussal fertőzött beteget azonosították Magyarországon. Az elmúlt hónapokban a járványügyi előírások betartása mellett sokan vitaminok és táplálékkiegészítők fogyasztásával is próbálták felkészíteni a szervezetüket a kórokozó elleni küzdelemre. A HáziPatika.com Nagy Egészségfelmérésében többek között arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen készítményeket vásárolt leginkább a lakosság, mely korcsoportok tartották legfontosabbnak a vitaminpótlást, illetve összességében mennyivel nőtt az igény a vitaminok iránt az elmúlt egy évben.

A február 5-16 között készült, nem, kor és iskolai végzettség alapján a magyar internetezőkre reprezentatív kutatást 4687 ember töltötte ki.

Az eredményekből is jól látszik, hogy a koronavírus-járvány alatt megnőtt a különböző vitaminok és étrendkiegészítők iránti kereslet. A járványt megelőző évben a válaszadók ötöde soha nem használt efféle készítményeket, 34 százalék alkalmanként, 46 százalék pedig rendszeresen vásárolt ilyen termékeket a patikákban. A tavalyi évben viszont már a kérdőívet kitöltők 60 százaléka rendszeresen, 23 százalék pedig alkalmanként szedett vitaminokat, és csupán 17 százalék nyilatkozott úgy, hogy soha nem használt ilyen termékeket.

Az idősek egyre jobban figyelnek a vitaminpótlásra

A járvány időszakában a középkorúaknál, illetve az idősebbeknél nőtt meg számottevően a vitaminfogyasztás. A 35-44 év közötti korosztálynál 45-ről 60 százalékra emelkedett azok aránya, akik rendszeresen szednek valamilyen készítményt. A 45-55 közöttieknél 47-ről 67 százalékra emelkedett a rendszeres vitaminfogyasztók aránya. A legnagyobb arányban az 55 év felettiek használnak ilyen készítményeket, 71 százalékuk a járvány kitörése óta rendszeresen szed vitaminokat, míg a pandémia előtti évben csupán 53 százalékuk tartotta ezt fontosnak.

A legfiatalabb, 18 év alatti válaszadók vitaminfogyasztási szokásait ugyanakkor nem változtatta meg számottevően a pandémia: ugyanúgy 64 százalék jelölte azt, hogy nem szed semmilyen készítményt, mint a járvány előtti évben.

A járvány kitörése óta több vitamint fogyasztunk. Fotó: Getty Images

A vitaminokat és étrendkiegészítőket teljesen elutasítók körében az egészségügyi krízishelyzetben sem lettek számottevően népszerűbbek ezek a termékek: a pandémia előtti évben 20, míg a járvány alatt is 17 százalék nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem használ vitaminokat. Számottevően, 46-ról 60 százalékra nőtt viszont azok aránya, akik korábban csak egy-egy alkalommal nyúltak a vitaminokért, míg a pandémia hónapjaiban rendszeressé tették a vitaminbevitelt.

A legtöbben C-vitamint szednek

Azok, akik vitaminpótlással próbálják felerősíteni szervezetüket a koronavírussal - illetve más kórokozókkal - szemben, rendszerint C- és D-vitamint vásároltak az elmúlt hónapokban. Ha azimmunrendszertámogatása kerül szóba, a legtöbbeknek a C-vitamin jut eszébe, a válaszadók legnagyobb arányban (71 százalék) ezt keresik a patikákban. Az immunrendszer megerősítése mellett a sebgyógyulásban, a bőr és a csontozat egészségében is fontos szerepe van ennek a vitaminnak, a járvány hónapjaiban a pótlása különösen fontos lehet azok számára, akiknek a szervezete valamilyen okból hiányt szenved belőle.

A legtöbben C- és D-vitamint szednek a járvány alatt. Forrás: HáziPatika.com

Nagyjából hasonló arányban, a válaszadók 68 százaléka szed a járvány kitörése óta rendszeresen D-vitamint. Az elmúlt hónapokban több kutatás is igazolta, hogy a vitamin hiányában nagyobb eséllyel fertőződhetünk meg, de az alacsony vitaminszintet már korábban is több egészségügyi problémával összefüggésbe hozták már a diabétesztől a különböző gyulladásokon át bizonyos szívbetegségekig.

A kutatás eredményei szerint igen népszerűek a multivitaminok is, a válaszadók 39 százaléka jelölte be, hogy a pandémia ideje alatt fogyaszt efféle készítményeket. B-vitaminokat, valamint kalciumot a kérdőívet kitöltők 20-20 százaléka használt az elmúlt egy évben, a cink bevitelére a válaszadók 16 százaléka fordított figyelmet, 14 százalék pedig a vaspótlásról is gondoskodott. Szelént a válaszadók 9, A-vitamint 6, folátot és folsavat pedig a 4 százalékuk pótolt a pandémia hónapjaiban.