Koronavírus: ennyi vakcina érkezett eddig az országba

Csütörtök reggelig több mint 12 ezer újabb fertőzést mutattak ki Magyarországon.

Magyarország összesen 24 millió adag oltóanyagot vár az uniós beszerzésből, aminek nagy része már meg is érkezett - olvasható a koronavírus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal szerdai beszámolójában. Jelenleg több mint 10 millió adag vakcina áll rendelkezésre az országban, közte a Pfizer-BioNTech, a kínai Sinopharm, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen oltóanyag. Az orosz Szputnyik V vakcina elfogyott, illetve egyelőre nem is várható belőle újabb szállítmány.

Vakcina Szerződött mennyiség Leszállított mennyiség Hány fő beoltására elegendő? Pfizer-BioNTech 10 874 511 10 874 511 (100%) 5 437 256 Moderna 1 723 610 1 671 600 (97%) 835 800 AstraZeneca 6 513 460 5 247 700 (81%) 2 623 850 Janssen 4 309 022 3 138 000 (73%) 3 138 000 CureVac 500 000 - - Szputnyik V* 2 000 000 2 005 600 (100%) 1 002 800 Sinopharm* 5 000 000 5 200 000 (104%) 2 600 000 Összesen: 30 920 603 28 137 411 (91%) 15 637 706

*Nem európai uniós beszerzésből.

A jelenleg elérhető vakcinák közül a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyagát 12 éves kor felett, a Sinopharm, az AstraZeneca és a Janssen oltóanyagát 18 éves kor felett lehet alkalmazni. Mindegyik vakcinával olthatóak krónikus betegek is, ugyanakkor a Sinopharm nem adható nem kezelt krónikus betegségek vagy akut fellángoló szakaszban lévő betegségek esetén. A megfelelő védettség kialakításához minden vakcinát két dózisban juttatnak a szervezetbe, kivéve a Janssen egyadagos oltóanyagát.

November 22. és 28. között oltási akcióhetet tartanak az országban. Az akció keretében bárki előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is felveheti a COVID-19 elleni védőoltást a kórházi oltópontokon. "A delta vírusmutáns agresszív terjedése miatt a be nem oltottak vannak a legnagyobb veszélyben, ezért őket továbbra is védőoltás felvételére biztatjuk. A megerősítő harmadik oltás szintén mindenkinek ajánlott, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását" - olvasható a kormányzati jelentésben.

A fertőzésgyanús esetek kiszűrésére további 576 ezer gyorstesztet szállítanak ki a hazai háziorvosi praxisokba.