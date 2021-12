Koronavírus: elhunyt 140 beteg

Az elmúlt 24 órában 3586 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 237 330 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 140 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 307 főre emelkedett - írja a koronavirus.gov.hu. 4827 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 454-en vannak lélegeztetőgépen.

Az ünnepek alatt is kérhetjük az oltást

A honlap szerint a beoltottak száma 6 245 773, közülük 5 957 571 ember már a második oltását is megkapta, 3 136 000 pedig már a harmadik oltást is felvette. A kiemelt kórházi oltópontokon az ünnepek alatt is van lehetőség akár első, akár megerősítő oltásra előzetes időpontfoglalással.

A kórházi oltópontok nyitvatartása az ünnepek alatt:

December 24-én pénteken 8-14 óra között;

December 25-én szombaton 8-16 óra között;

December 26-án vasárnap 8-16 óra között;

December 27-30. 8-18 óra között;

December 31. péntek 8-16 óra között;

Január 1. szombat 8-16 óra között.

Első oltásra azok tudnak időpontot foglalni, akik már érvényes regisztrációval rendelkeznek. Ezt az alábbi honlapon tehetik meg.