Koronavírus: a magyarok fele elkaphatja

Már nem nézik az utazási előzményt

Tovább emelkedett, így mostanra elérte az 58 főt a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizáltak száma Magyarországon. Részletek itt.

A Kiskunhalason épülő mobil karanténkórház és a fővárosi intézmény mellett a kiskunhalasi kórház tömbjét is kijelölték a járvány kezelésére, továbbá Ajkán, Szekszárdon és Miskolcon lesz ilyen intézmény. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a parlament népjóléti bizottságának keddi ülésén beszámolt arról is, hogy átalakították a laborhálózatot, így a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumán kívül hét laboratórium is közreműködik a vizsgálatokban, és a Korányi kórház is készül az intenzív ellátásra szoruló betegek fogadására.

Postás gumikesztyűben és védőmaszkban a 13. kerületi Gidófalvy Lajos utcában. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Surján Orsolya helyettes tisztifőorvos pedig közölte, a járványra tekintettel változtak az eljárásrendek. A leglényegesebb változások közé tartozik, hogy ezentúl aki nem igényel kórházi ellátást, maradhat otthonában, akkor is, ha tüneteket mutat. A koronavírus-fertőzéssel kapcsolatban mobil mintavevő egységeket hoznak létre az Országos Mentőszolgálattal együttműködve, és mostantól a súlyos, ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban szenvedőknél is elvégzik a laborvizsgálatot, már nem nézik az utazási előzményt.

A lakosság 50-70 százaléka megfertőződhet

Horváth Ildikó közölte, a 65 év feletti háziorvosok nem fognak részt venni a közvetlen betegellátásban, úgy kell szervezni a munkát, hogy a fiatal orvoskollégákat fogják a betegekhez irányítani. A nem sürgős műtétek elhalasztásáról már született döntés, és elkezdték az egészségügyi végzettségűek vagy annak tanuló önkéntesek toborzását. Megváltoztak továbbá a receptkiadás feltételei, a szakvizsgák pedig halaszthatóak lesznek. Elmondta, rengeteg beszerzés van folyamatban védőeszközből és lélegeztetőgépekből, ezekre és a már meglévőkre stratégiai készletekként kell tekinteni, oda kell azokat majd helyezni, ahol a legnagyobb szükség van rájuk.

Az államtitkár elmondta, a nemzetközi szakértők szerint az országok lakosságának 50-70 százaléka megfertőződik. Sok "importált" koronavírusos betegre számítanak. Mint mondta, úgy készülnek, hogy Magyarországon is megtörténhet az, ami Ausztriában, ahol egy hét alatt a több tízes esetszámból ezres betegszám lett.

Világszerte tapssal köszönik meg esténként az erkélyről az egészségügyi dolgozók munkáját. A Spanyolországból indult kezdeményezésről az nlc.hu írt részletes cikket, amit ide kattintva olvashat el.