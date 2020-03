Koronavírus: már 58 fertőzött van itthon

Újabb betegeknél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 58-ra nőtt a Magyarországon diagnosztizált fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. A fertőzöttek közül 47-en magyar állampolgárok, 9 iráni, valamint egy brit és egy kazah.

Ahogy azt dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos hétfőn bejelentette és az adatokból is látszik: a járvány második szakaszához érkeztünk, amikor az egyedi fertőzések után már megkezdődött a vírus közösségi terjedése, amely azt jelenti, hogy már nem lehet minden fertőzöttről pontosan megmondani, hogy kitől kapta a fertőzést.

Újabb fertőzötteket azonosítottak Magyarországon. Fotó: Getty Images

Sikerüt izolálni a vírust

Az országos tisztifőorvos tegnap azt is bejelentette: a magyaroknak sikerült izolálniuk a koronavírust. Az áttörést Kiss Zoltán virológus vezetésével sikerült elérni, a vírust pedig hazai és külföldi kutatók számára élő és nem élő változatban is rendelkezésre bocsátják. Ez pedig azért fontos lépés, mert bármilyen gyógyszert, vírusellenes hatóanyagot csakis élő kórokozón lehet tesztelni. Müller Cecília is azt hangsúlyozta, hogy "ezzel lehetőség nyílik a vakcinafejlesztésre, a vírus jobb megismerésére."

Üresen álló Airbnb-lakásokba költözhetnek be a fertőzésgyanús kórházi dolgozók, hogy ne fertőzzenek tovább. A kezdeményezésről részletesebben az nlc.hu cikkében olvashatnak!