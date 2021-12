Koronavírus: 195 újabb haláleset itthon

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint számolni kell a kockázattal, hogy a koronavírus újonnan felbukkant omikron variánsa újabb járványhullámot idéz elő.

A vírus hazai felbukkanása óta immár több mint 1,1 millió fertőzést azonosítottak az országban. COVID-19-hez köthetően immár 34521 beteg vesztette életét - olvasható a koronavirus.gov.hu kormányzati tájékoztató oldal kedd reggeli jelentésében. A hivatalos becslések szerint az aktív fertőzöttek száma jelenleg mintegy 186 ezerre tehető. Kórházban 7596 fertőzöttet kezelnek, 513-an vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási akció keretében regisztráció és időpontfoglalás nélkül is bárki kérhet COVID-19 elleni védőoltást. h i r d e t é s Fotó: MTI/Mohai Balázs

A kórházi oltópontokon a mostani hétre is meghosszabbították a múlt heti oltási akciót. Ezekben a napokban bárki előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is felveheti a COVID-19 elleni védőoltást, legyen szó akár első, akár elmaradt második, akár megerősítő dózisról. A kormányzati jelentés mindenkinek ajánlja a harmadik oltást, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. Előzetes regisztrációra továbbra is adott a lehetőség a vakcinainfo.gov.hu oldalon, majd akár a háziorvosnál, akár online az EESZT felületén foglalhatunk magunknak időpontot az oltás felvételére.

Kedd reggelig már több mint mint 5,84 millióan adatták be maguknak a megfelelő védettséghez szükséges teljes oltási sorozatot, közel 2,52 millióan pedig a harmadik oltást is megkapták. Mint azt megírtuk, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 éves korosztály oltását is Pfizer-BioNTech-vakcinával. A jelentés szerint Magyarország már le is kötött a gyermekek oltására való vakcinakészleteket: az első szállítmány december 21. körül várható.

Egy nap alatt több mint 650 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak világszerte, a pandémia halálos áldozatainak száma pedig közel 7600-zal emelkedett.