Koronavírus: két hónap után „kiszabadulnak” a sanghajiak

A koronavírus-járvány szempontjából alacsony kockázati besorolás alá eső sanghaji lakónegyedekben élőknek ismét engedélyezik majd a szabad közlekedést június 1-jétől, a 2 hónapja tartó vesztegzárat tehát feloldják. A város lakóit azonban továbbra is arra kérik, hogy kerüljék a gyülekezést. Sanghaj vezetése emellett a védőoltások beadatását tanácsolta mindenkinek.

Fertőtlenítenek egy osztálytermet, hogy felkészüljenek az iskolák újranyitására Sanghajban. Fotó: Zhang Hengwei/China News Servic/Getty Images

A tejes szabadságra még várni kell

Szerdán megkezdődhet a városban a tömegközlekedés „alapszintű működése”, és újra közlekedhetnek majd a személyautók és személyfuvarozók is. Az enyhítések azonban egyelőre nem vonatkoznak azokra a területekre, amelyeknek a kockázati besorolása továbbra is magasabb. A megszokott életmenethez, valamint a termelés normális rendjéhez való visszatérés a korábbi közlések szerint június végéig is elhúzódhat a városban.

Pekingben is lazítanak

A kínai fővárosban eközben a hatóságok szintén úgy értékelték, hogy a járványhelyzet ellenőrzés alá került. Pekingben a napi esetek csökkenésének tükrében enyhítettek egyes korlátozásokat: az alacsony kockázati besorolású területeken engedélyezték egyes áruházak, mozik és edzőtermek újranyitását, ám ezek is csak a kapacitásuk felén üzemelhetnek.

Csaojangban, a város legnépesebb kerületében, ahol csaknem egy hónapja rendelték el az otthoni munkavégzést, hétfőtől ismét engedélyezték a munkába járást. A városban ugyanakkor továbbra is érvényes az a szabály, hogy az üzlethelyiségekbe kizárólag 48 órán belül készült, negatív teszteredménnyel engednek be embereket, és a tömegközlekedési eszközöket is csak így lehet használni.