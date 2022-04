Koronavírus: itthon 12, világszerte 3 ezer áldozat

Újabb 1384 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel átlépte az 1 millió 901 ezret a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 12 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 46 201-re emelkedett - olvasható a napi tájékoztatóban.

Jelenleg 50 521 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 1427-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 41-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 1 millió 804 ezer személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 2 360 személy van hatósági házi karanténban, és több mint 11,33 millió tesztet végeztek már el az országban.

Világszerte már 512,46 millió embert fertőzött meg az új koronavírus. Fotó: Getty Images

Így áll a hazai átoltottság

Eddig már 6,4 millió személyt oltottak be Magyarországon a koronavírus ellen, 6,19 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Azoknak, akik már legalább 4 hónappal ezelőtt megkapták a COVID-19 elleni oltást második adagját, a harmadik, emlékeztető dózis beadatását is ajánlják. A friss információk szerint már több mint 3,86 millióan meg is kapták a harmadik, több mint 287 ezren pedig már a negyedik oltást is.

A regisztrációs oldal és az időpontfoglaló egyébként folyamatosan nyitva van az oltáshoz. Továbbra is öt vakcina közül lehet választani, a gyermekek immunizálása is folyamatos. A kórházi oltópontokra már csak keddenként és péntekenként lehet menni időpontfoglalással. Péntekenként emellett oltási akciónapot is tartanak, amikor 7 és 19 óra között akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra.

Nemzetközi adatok

Eddig 512,46 millió embert fertőzött meg és több mint 6,23 millió életet követelt világszerte az új típusú koronavírus. Közben viszont a beadott védőoltások száma már a 11,33 milliárdot is meghaladta - derült ki a Johns Hopkins Egyetem és Kórház péntek délelőtti adataiból. Az elmúlt nap során csaknem 724 ezer fertőzöttet és mintegy 3 ezer halálos áldozatot regisztráltak világszerte a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.