Így védekezhetünk a koronavírus ellen

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, a kínai Vuhan városában tört ki a koronavírus-fertőzés, amely rövid idő alatt több ezer embert betegített meg, a keddi adatok szerint pedig már több mint 100 halálos áldozatot követelt. Ugyan még sok rejtély övezi a vírust, annyit már biztosan állítanak a szakértők, hogy nemcsak állatról emberre, hanem cseppfertőzéssel emberről emberre is terjed.

Itt követheti nyomon, hogyan terjed az új koronavírus A John Hopkins Egyetem kutatói készítettek egy online térképet, amelyen szinte valós időben követhető a regisztrált megbetegedések, halálesetek és felépülések száma. A statisztikákat az Egészségügyi Világszervezet, illetve amerikai, európai, kínai egészségügyi intézmények hivatalos tájékoztatásai szolgáltatják, és az adatbázist folyamatosan frissítik.

Bár már több országban regisztráltak betegeket, sokáig csak olyan esetekről lehetett hallani, akik Kínában fertőződtek meg. Ám egy bajorországi páciensről kiderült, hogy nem Kínában, hanem Németországban kapta el a koronavírust. Őt egy kínai kolléganője fertőzte meg, aki látogatása alatt tünetmentes volt, tehát a vírus lappangási idejében adta át a betegséget.

Nemcsak az úti célhoz érkezve vagyunk kitéve a fertőzésveszélynek, hanem már utazás közben is. Fotó: iStock

Éppen emiatt aggasztó, hogy a holdújév miatt az elmúlt héten rengeteg kínai látogatott a világ különböző pontjaira. Így ha a közeljövőben tervezünk külföldi utazást, nem árt elővigyázatosnak lenni - különösen, ha olyan városba megyünk, ahol már regisztráltak fertőzött beteget, vagy ázsiai turisták által kedvelt úti célról van szó.

A legfontosabb: gyakori kézmosás

Bár banális dolognak tűnik, de még az ilyen veszélyes vírusok ellen is az egyik legbiztosabb védekezési módszer, ha rendszeresen és alaposan kezet mosunk szappanos vízzel. Legalább 20 másodpercig dörzsöljük a kezünket a csap alatt - étkezések előtt, miután piacon jártunk, vagy bárhol megtapogattunk olyan dolgokat, amikhez mások is hozzáérhettek. Szerezzünk be alkoholos kézfertőtlenítőt is, amit könnyedén bárhova magunkkal vihetünk, így akkor is tiszta lehet a kezünk, ha nincs lehetőség kézmosásra.

El a kezekkel az arctól!

Megfigyeltük már, hogy naponta hányszor érünk önkéntelenül is az arcunkhoz? Megtámasztjuk a fejünket, vakarjuk a halántékunkat, dörzsöljük a szemünket, ásítunk, tüsszentünk. Ezek mind lehetőséget adnak arra, hogy a bacilusok, vírusok a kezünkről az orrunkba, szánkba vándoroljanak, így jutva be a testünkbe. Figyeljünk tudatosan arra, hogy minimálisra csökkentsük a kezünk és arcunk közötti kontaktust.

A maszk is jó szolgálatot tesz

Bár az arcmaszk nem véd meg teljesen a fertőzéstől, ha olyan helyet is meglátogatunk, ahol általában egyszerre sok turista tartózkodik, tanácsos használni a védelem ezen formáját is. A városnézésnél elkerülhetetlen, hogy összezsúfolódjanak az emberek, emiatt akaratlanul is érintkezhetünk idegenekkel, így nagyobb afertőzéskockázata.

Óvintézkedések a repülőgépen

Számos reptéren különleges egészségügyi intézkedéseket vezettek be, az utasok ellenőrzésén túl a takarításra, fertőtlenítésre is fokozottabban ügyelnek. De nemcsak a reptéri tartózkodás, maga az utazás is rizikós lehet, hiszen a repülőgépen több órára kis légtérbe zárnak be száz-kétszáz embert. Mindig vigyünk magunkkal saját takarót, párnát, szemfedőt, ne a gépen kiosztott tárgyakat használjuk. Az ülésünk műanyag elemeit és a lehajtható tálcát pedig töröljük át fertőtlenítő kendővel.

Tömegközlekedéshez húzzunk kesztyűt!

Gyakori hiba, hogy az emberek zsebkendő helyett a kezükbe tüsszentenek, köhögnek, amit aztán nem mosnak meg. Valaki például tüsszent a metrón, eltakarja száját a tenyerével, majd visszateszi a kezét a fogódzkodóra. Aki utána ugyanazon a helyen kapaszkodik, átveheti a kórokozókat, amelyek adott esetben a beteg ember tüsszentésével együtt a kezére - majd onnan a fogantyúra - kerültek. Éppen ezért viseljünk kesztyűt, ha tömegközlekedéssel utazunk.

Forrás: Daily Mail