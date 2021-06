Így lehet csak szurkolni a német-magyar Eb-meccsen

FFP2-es maszkkal és negatív teszttel lehet csak bemenni a szerdai német-magyar Eb-meccsre.

Ultimátumot intézett a maszkviselés miatt a müncheni Németország-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki csoportmérkőzés szurkolóihoz Klaus Holetschek bajor egészségügyi miniszter. Közölte, a franciák és a portugálok elleni meccsek alkalmával sokan nem tartották be a koronavírus-járvány miatti óvintézkedések között bevezetett kötelező maszkviselést. "Ha ez szerdán a magyarok ellen is így lesz, annak az lehet a következménye, hogy a szurkolók nem térhetnek vissza a stadionokba a Bundesliga következő idényében" - jelentette be a politikus. A négy müncheni Eb-meccsel a német rendezők egyúttal azt is tesztelik ugyanis, hogy hasonló szabályozás alkalmazható-e az augusztusban rajtoló bajnokságban is.

Tudnivalók a Münchenbe utazóknak

Közben a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közzétette a legfontosabb tudnivalókat azoknak a szurkolóknak, akik Münchenbe utaznak a szerdai, Németország-Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzésre. Az mlsz.hu-n olvasható útmutatás alapján a Németországba személygépjárművel történő beutazás előtt nem kell regisztrálni, továbbá a beutazáskor negatív tesztet vagy védettségi igazolást bemutatni, és a beutazó mentesül a karanténkötelezettség alól is. Más szabályok vonatkoznak ugyanakkor a légi úton érkezőkre. Nekik az utazás megkezdése előtt vagy be kell mutatniuk friss antigéntesztet, illetve nukleinsav kimutatásán alapuló tesztet (PCR, LAMP, TMA), vagy magyar védettségi igazolványt vagy megfelelő nyelven kiállított igazolást arról, hogy felgyógyultak a betegségből.

Kötelező a maszk viselése a szurkolóknak. Fotó: Getty Images

Minden ötödik széken ülhet néző

A mérkőzést - amely szerdán 21 órakor kezdődik az Allianz Arenában - a koronavírus járványügyi rendelkezések miatt 14,5 ezer szurkoló jelenléte mellett tartják meg, azaz minden ötödik helyre ülhetnek le nézők. Az Allianz Arénába való belépéshez be kell mutatni az érvényes jegyet a mobilalkalmazásban, az érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányt, rendelkezni kell FFP2-es maszkkal, digitális negatív COVID-teszttel vagy COVID-19 karszalaggal. Ez utóbbit a mérkőzés előtt - időpontfoglalás mellett - a stadion "collection" pontjainál lehet felvenni.

A meccset kiemelt egészségügyi óvintézkedések mellett tartják, és a nézőktől elvárják a magatartási kódex betartását. A4 nagyságú lapnál nagyobb táska, étel és ital a stadionba nem vihető be. Részletek az mlsz.hu-n olvashatók.