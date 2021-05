Fotók: megkapták a második COVID-oltást a tanárok

Továbbra is soron kívül oltják a kismamákat - nézze meg a képeket!

Még húsvét előtt indult el a pedagógusok soron kívüli immunizálása Magyarországon, amelynek keretében összesen mintegy 200 ezer iskolai, óvodai és bölcsődei dolgozót oltottak be az új típusú koronavírus ellen. A kampányoltás 3 körös volt. Most pedig már az április elején oltott pedagógusok ismétlő oltása zajlik. Ebbe a folyamatba leshetünk be az alábbi fotó-összefoglalón keresztül. Mészáros János, Vajda János és Balogh Zoltán képeiből válogattunk.

A Hetényi Géza Kórházban több pedagógus is csütörtökön kapta meg a 2. oltását. Fotó: MTI/Mészáros János

A szolnoki kórházban Sipos Márta asszisztens oltotta az érkezők egy részét. Fotó: MTI/Mészáros János

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban is várták a pedagógusokat a 2. körre. Fotó: MTI/Vajda János

A miskolci kórházban Takács Boglárka Zsófia ápolónőtől kapták meg az érintettek a 2. Pfizer-oltást. Fotó: MTI/Vajda János

Ezt a nyugdíjas pedagógust pedig a fővárosi Szent János Kórházban oltották be. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Mint ismert, a pedagógusok immunizálását és az intézmények fertőtlenítését követően április 19-én újra kinyithattak az óvodák, az általános iskolák alsós diákjai pedig visszaülhettek az iskolapadba. A koronavírus-járvány miatt azonban továbbra is az az egyik aranyszabály, hogy kizárólag teljesen egészséges gyermekeket szabad közösségbe engedni. Fontos továbbá, hogy a pedagógusok ügyeljenek a sűrű szellőztetésre, a fenntartóknak pedig gondoskodniuk kell a rendszeres fertőtlenítésről.

Május 10-én már az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások is visszatérnek a jelenléti oktatáshoz - erősítette meg Maruzsa Zoltán az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. A további részletekért kattintson ide!