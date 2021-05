Koronavírus: jön az iskolanyitás második lépése

Az érettségi vizsgák előtt kockázatosnak tartottuk a ballagásokat és a tanévzáró eseményeket, május 25-e után azonban lehetőség nyílik ezek pótlására - ismertette Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Engedélyezik továbbá a tanulmányi kirándulások szervezését is, egyelőre viszont még csak 1-1 napra, ottalvás nélkül. Ennek nincsen járványügyi kockázata, a nyári táborokról azonban csak később születik döntés - jegyezte meg.

Hétfőtől a felsősök és a középiskolások is visszatérnek a jelenléti oktatáshoz.

Képünk illusztráció

Jön az iskolanyitás második lépése

Mint ismert, április 19-én megnyitottak az óvodák, az általános iskolák alsó tagozatos diákjai pedig visszaülhettek az iskolapadba. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a lépés nem járt a koronavírus-fertőzés terjedésének fokozott kockázatával, ugyanis csak 1-1 csoport vagy osztály esetében kellett elrendelni rendkívüli szünetet, újabb zárásra viszont nem volt szükség. Jelenleg egyébként az óvodákban 75, az iskolákban pedig 86 százalékos a gyerekek jelenléti aránya, de az államtitkár elmondása szerint ez egyébként sem szokott 100 százalékos lenni. "A változékony tavaszi időjárás miatt az ovisok 10 százaléka, az iskolásoknak pedig a 6-7 százaléka amúgy is hiányozni szokott" - magyarázta.

Hétfőtől már az általános iskolák felső tagozatos diákjai és a középiskolások is visszatérnek a jelenléti oktatáshoz - erősítette meg Maruzsa Zoltán. Mint mondta, a visszatérést követően a tavasszal esedékes kompetenciaméréseket is megtartják. Az államtitkár emellett felhívta a 16-18 évesek figyelmét arra, hogy éjfélig regisztrálniuk kell, ha szeretnének jövő héten koronavírus-vakcinát kapni. Véleménye szerint a védőoltás beadatása a felelősségteljes döntés a fiatalok részéről is. "Ne feledjétek, no vakcina, no party" - fogalmazott.

Kedvező tendencia indult el

Az elmúlt heteket jellemző stagnálást követően enyhe csökkenésnek indultak a járványügyi adatok. Ezt a kedvező tendenciát az oltási program folytatásával és az óvintézkedések betartásával tarthatjuk fenn - hangsúlyozta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Kiemelte, az is nagyon fontos, hogy ne hanyagoljuk el a második dózist, ugyanis arra is szükség van a COVID-19 elleni teljes védettség kialakulásához - kivéve a Janssen egyadagos vakcinája esetében.

