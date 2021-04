COVID-19: ezen múlik, hogy súlyos lesz-e

Már számos olyan tanulmány jelent meg korábban, amely az új típusú koronavírus által kiváltott immunválaszt elemezte. Egy nemrégiben publikált tudományos munka azonban külön figyelmet szentelt annak, hogy vajon miben más a tünetmentes fertőzöttek szervezetében zajló folyamat a panaszokkal küzdők reakcióinál.

Úgy tűnik, hogy különbözőképpen reagál a panaszokkal küzdő és a tünetmentes koronavírus-fertőzöttek immunrendszere a kórokozó jelenlétére. Ez megmagyarázhatja, hogy egyeseknél miért alakul ki súlyostüdőgyulladásvagy más szövődmény, míg mások észre sem veszik, hogy megbetegedtek. A felfedezés komoly előrelépést jelenthet a jövőbeli terápiák kifejlesztésében - számolt be róla a MedicalXpress.

Máshogy reagál a szervezetünk

A kutatók 130 koronavírusos ember vérmintáját vizsgálták meg. Az alanyok között tünetmentes, enyhe panaszokkal küzdő és kritikus állapotban lévő betegek is voltak. A szakemberek azt találták, hogy a tünetmentes személyeknél nagy mennyiségben jelen vannak a nyálkahártyákon az antitesteket termelő B-sejtek.

Az enyhe és közepesen erős panaszokat produkálók szervezetében a B-sejtek mellett T-sejteket is találtak, a súlyos betegeknél viszont hiányoztak a védekező B-sejtek, a T-sejtek száma azonban drasztikusan megugrott, ami az esetek többségében tüdőgyulladást idézett elő. Azt is megfigyelték, hogy a kritikus állapotban lévő COVID-19-es személyek szervezetében a vérlemezkék mennyisége is jelentős emelkedésnek indul, amely növeli vérrögök kialakulásának kockázatát.

