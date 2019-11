Az öregedés egyik biztos jele

A hallás csökkenése történhet lassan, fokozatosan, megeshet hirtelen, és számos tünet is kísérheti, mint például fülfájdalom, szédülés, fülcsengés, nyomásérzés. Bármilyen tünet jelentkezik is, az első, legfontosabb lépés a szakember felkeresése. Az fül-orr-gégész el fog végezni egy hallástesztet, vagyis egy audiometriás vizsgálatot. Az audiogram kimutatja, hogy: milyen mértékű a halláscsökkenés, azaz hány decibel (dB) a hallásküszöb; milyen minőségű a hallásromlás, azaz melyik hangmagasságban romlik. Legfontosabb az úgynevezett beszédtartomány, amelyen az emberi beszéd történik (500 Herz - 4000 Herz); a hallórendszer mely szakaszán van a károsodás, azaz a külső-, a közép- vagy a belsőfülben. Ennek alapján megkülönböztetünk vezetéses, idegi vagy kevert típusú halláscsökkenést.

Természetes módszerek fülfájás ellen

A fülfájás rendkívül kellemetlen lehet, és bár a kisgyermekeknél a leggyakoribb, előfordulhat, hogy a felnőtteket is érinti. A legtöbb esetben más betegség, például felső légútifertőzésis kíséri, így ezt is érdemes kezelni. Mit tehetünk a fülfájás ellen otthon?