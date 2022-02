Ekcéma hidegben és melegben: mutatjuk, mit tehetünk

Melyik időjárás a legrosszabb az ekcémásoknak? A válasz egyszerű: ez személytől függ, mert lényegében bármilyen időjárási változás okozhat ekcémás rohamokat egyes embereknél. Ugyanakkor a meleg, a hideg, a párás vagy a száraz idő eltérő módon befolyásolja a bőrünk állapotát. Ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogy miként készülhetünk fel az időjárási változásokra ekcémásként, és hogy az időjárás milyen módon válthatja ki a tüneteket. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mit tehetünk az időjárási változások ellen a WebDM orvosilag lektorált szakcikke alapján.

A hideg és a meleg időjárás eltérően befolyásolja bőrünk állapotát. Fotó: Getty Images

Az egészséges bőr megfelelő védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen, éppen úgy, ahogy egy jó festékréteg védi a házat a nyári hőségtől és a téli hótól. Sajnos azonban az ekcémások bőréről ez már nem mondható el, hiszen a védelmi funkció jelentősen sérül. A bőr dehidratálódik, kiszárad, és sokkal jobban irritálja a hőség, a hideg, a páratartalom, a szél és még sok minden más, mint az egészséges bőrt. Például egy meleg, szeles napon a pollenek is kiválthatják a viszkető fellángolást. A megelőzésben és felkészülésben az a legfontosabb szempont, hogy mindenkinek magának kell kitapasztalnia, milyen időjárási viszonyok váltják ki az ekcémát, ehhez adunk most segítséget.

Ekcéma meleg, párás időben

Néhány ekcémás beteg számára a meleg, napos, párás idő jelent megkönnyebbülést. Másoknál éppen a forró időjárás vált ki őrült vakarózást. Szakértők szerint a tünetek enyhítésének hatékony módja lehet, ha a lehetőségekhez képest megpróbálunk kevésbé izzadni. Az izzadás ugyanis kiszárítja a bőrt, az izzadságban lévő só pedig csípheti és irritálhatja azt. A melegebb napokon kerüljük a tűző napfényt és maradjunk a beltéri tevékenységeknél. Viseljünk puha, légáteresztő ruházatot. Tartsuk hűvösen a bőrt azzal is, hogy távol tartjuk magunkat a nejlontól, a műanyagtól, a durva vászontól vagy bármilyen, viszketést okozó anyagtól. Általában a pamutból készült ruhák a legjobbak ebben a tekintetben.

Megfelelő higiénia

Nyáron a medencékben lévő klór vagy a tengervízben lévő só az ekcémás emberek számára különösen irritáló lehet. Úszás előtt kenjük be magunkat speciális krémmel. Úszás után mindig hűvös, hidegebb vízben zuhanyozzunk, ez megnyugtatja bőrünket, valamint lemossa az izzadságot, a klórt, a sós vizet, a polleneket. Erősen ajánlott kímélő testápoló használata is. Lehetőség szerint olyan testápolót válasszunk, amely nem tartalmaz vegyi anyagokat, mert ezek is irritálhatják a bőrt és kiválthatják a tüneteket.

Ekcéma hideg, száraz időben

A téli időjárás szintén kiszárítja a bőrt, és ekcémás fellángolást válthat ki. Mérsékelhetjük a negatív hatásokat langyos vizes zuhanyzással. Mindig langyos vizet használjunk, mert a forró víz is kiválthatja a tüneteket. Különösen akkor, ha gyorsan változik a testhőmérséklet, például erős fizikai terhelés után a forró fürdőbe ugrunk. Télen mindennél fontosabb az ekcémások számára a bőr hidratálása. Legjobb választás a speciális, orvos által javasolt krémek, testápolók használata, amelyek megkötik a nedvességet. Minden olyan testrészt alaposan kenjük be, amely ki van téve a hideg levegőnek, mint például az arc és a kéz

Télen nehéz elkerülni bizonyos, irritációt okozó ruhaanyagokat, mint például a kényelmes, meleg gyapjúpulóvert. Ez azonban sokaknál ekcémát válthat ki. Ha mégis gyapjút hordunk, vegyünk alá egy pamutpólót, hogy a gyapjú ne érintkezzen közvetlenül a bőrünkkel. Ugyanakkor az is fontos, hogy télen ne melegedjünk túl. Viseljünk réteges öltözéket, és szükség szerint vegyük le és fel őket, hogy kényelmesen érezzük magunkat.

Ha úgy pedig érezzük, hogy a fentiek ellenére sem sikerült csökkenteni az időjárással kapcsolatos ekcémás tüneteket, forduljunk szakorvoshoz. Ők segíthetnek az okok pontos meghatározásában, és gyógyszeres kezelést is javasolhatnak, beleértve a kortikoszteroid- és antihisztamin-tartalmú krémeket, kenőcsöket.