Tesztoszteronkezelés: itt az új útmutató

A pubertás ideje alatt a tesztoszteron segít a fiúknak a férfi vonások kialakításában, azaz a test, az arcszőrzet, a mélyebb hang és az izomerő kialakulásában, de a férfiaknak szükségük van rá a sperma előállításához, a jó közérzetükhöz, illetve az erekciós képességük fenntartásához is. Ezen kívül feladata van többek között a bőrben, az izomzatban, a csontokban, a vesében, a májban, a csontvelőben és a központi idegrendszerben is. A tesztoszteronszint az életkor előrehaladásával azonban általában csökken, ami bizony nyomot hagy a férfiakon.

Egy nap a tesztoszteronhiány éreztetni kezdi a hatását. A visszapótlás nem mindenen segít - Fotó: iStock

Logikusnak tűnt, hogy a megfogyatkozó nemi hormont vissza kell pótolni. A Pharmaonline cikke szerint a tesztoszteront 80 éve alkalmazták először hormonpótlásra, azóta a terápia sikere töretlen. Már amennyiben annak nevezhetjük, hogy az elmúlt 30 évben világviszonylatban a tesztoszteron-felhasználás a százszorosára nőtt. Ennek ellenére még mindig nem teljesen ismert, hogy a tesztoszteron pótlása milyen hatást gyakorol a szervezetre.

Ha megérkezik a férfiklimax

Az életkorral való tesztoszteronszint-csökkenés hatásait a férfiak jelentős része szeretné semmissé tenni, és a gyógyszeripar is erősen támogatja azt az elképzelést, hogy (többek között tesztoszteron pótlással) fel kell lépni a "férfiklimax" ellen, amely fáradtságot, gyengeséget, izomvesztést, tompa memóriát, lassúbb gondolkodást, depressziót, gyengülő libidót és merevedési zavart okoz. Nemrégiben azonban az Amerikai Orvosok Kollégiuma (ACP) azzal állt elő, hogy szinte semmiféle bizonyíték nincsen a tesztoszteronterápia hatásosságára e problémák kezelésében. A tanulmányok csak egyetlen területen mutattak kis javulást, a szexuális és erekciós funkcióban. Ennek megfelelően a tesztoszteronkezelésekre új útmutatót tettek közzé.

A klinikai vizsgálatokban mutatott elégtelen teljesítmény "kissé meglepő" - idézi Dr. Robert McLean ACP-elnököt a HealthDay orvosi hírportál. Az elnök arra is rámutatott, a tesztoszteron életkorral való csökkenése nem jelenti automatikusan, hogy ez áll a férfiak egészségi problémáinak hátterében. Ez pedig azt jelenti, hogy a tesztoszteron pótlása nem feltétlenül segít. Ezt megerősítette másik két szakorvosi szövetség az Amerikai Endokrin Társaság és az Amerikai Urológiai Társaság is, amelyek szerint a tesztoszteron segíthet bizonyos szexuális rendellenességben szenvedő férfiaknak, de nem szabad felírni olyan tünetre, mint például a fáradtság.

Az orvosok kétségei ellenére a tesztoszteron-kiegészítők gyártói agresszív marketing kampányokat folytattak, amelyekben a férfi hormon hanyatlásának egészségi hatásaira figyelmeztettek. Az USA-ban ez már olyan erős trenddé vált néhány évvel ezelőtt, hogy például a Harvard Egyetem orvosi karának a tesztoszteronterápia biztonságosságát elemző egyik korábbi cikke egyenesen "marketing blitz"-et emlegetett. Az amerikai élelmiszer és gyógyszer hatóság (FDA) szerint 2009 és 2013 között 1,3 millióról 2,3 millióra emelkedett azoknak a férfiaknak a száma, akiket tesztoszteronnal kezeltek. Csakhogy e terápiákat az FDA szerint leginkább nem azokra az egészségi problémákra használták, amelyeket az alacsony tesztoszteronszint okoz, hanem az öregedés leküzdésére. Azóta ez a trend megfordult egy frissebb tanulmány szerint, amely az amerikaiak tesztoszteron-felhasználásának jelentős csökkenéséről számolt be 2013 és 2016 között. Ennek okát abban látják, hogy felmerült a tesztoszteronpótlás kapcsolata a szívbetegség, illetve a prosztatarák kockázatával.

A tesztoszteron-pótlás biztonságossága tehát fontos kérdéssé vált, s egy sor tanulmány készült e tárgykörben. Robert McLean szerint legalább 20 kutatás széleskörű bizonyítékai utalnak arra, hogy a tesztoszteron nem növeli a szívproblémákat, a vérrögképződés vagy a prosztatarák kockázatát. E tanulmányok némelyike a vizsgált férfiakat tíz éven keresztül követte, tehát csak azon túl nem lehet megmondani, hogy milyen kockázatok léteznek.

Mikor indokolt a kezelés?

Az alacsony tesztoszteronszint laboratóriumi vizsgálatokkal mutatható ki. Ha ennek szexuális tünetei zavaróak, akkor indokolt lehet a tesztoszteronkezelés elindítása. Az ACP szerint a kezelés hatásosságát egy éven belül újra kell értékelni, és ha nincs javulás, akkor a tesztoszteron alkalmazását be kell fejezni. Az alacsony tesztoszteronszint meglehetősen gyakori az idősebb férfiak körében. A 60 évesnél idősebbek 20 százalékánál, a 70 év felettiek 30 százalékánál, és a 80 évesnél idősebbek felénél fordul elő. McLean szerint azonban egy dologban biztosak lehetünk, hogy a tesztoszteron visszapótlása nem hozza vissza az elmúlt ifjúságot.

Az alacsony tesztoszteronszint csak egyike azoknak az okoknak, amelyek a nemi vágy csökkenését okozhatják. Stressz, alváshiány, depresszió, illetve valamilyen krónikus betegség is állhat a háttérben. A kutatások szerint az alacsony tesztoszteronszint önmagában ritkán okoz merevedési zavarokat. Sokkal gyakrabban áll a háttérben például érelmeszesedés. Ilyenkor a károsodott érhálózat nem képes a péniszbe elegendő vért juttatni a merevedéshez. Emellett a magas vérnyomás, a dohányzás és a magas koleszterinszint is merevedési zavarokat idézhet elő. Részletek!

Az amerikai orvosi tapasztalatok a tesztoszteronpótlást illetően a magyar férfiak esetében is relevánsak. Szerencsére nálunk nem kell megküzdeni a tesztoszteron szuperhatásairól szóló félrevezető marketingkampányokkal. Sőt a tesztoszteronszint növeléséhez hozzászóló kereskedelmi oldalak is elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy az életmódváltoztatás és természetes táplálékkiegészítők is hatásosak lehetnek. Ez egybevág a hazai orvosi szemlélettel is. Dr. Szabó Ferenc andrológus a következőket írja: "A tesztoszteronpótlás célja nem a teljesítménynövelés, hanem a megfelelő egészséges, kiegyensúlyozott életminőség elérése. Fontos, hogy amennyiben lehetséges a tesztoszteronhiány okát kell kideríteni és azt kell kezelni (például magas prolaktinszint, elhízás, pajzsmirigybetegségek, gyógyszermellékhatások stb.). A tesztoszteron pótlás eldöntésénél fontosak a laborértékek is, de a beteg panaszainak meghallgatása még fontosabb."