Az alacsony tesztoszteronszint kínos következménye

Az, hogy egy férfi libidója a húszas évei után lassan csökkenni kezd, teljesen normális, de ez is egyénenként változó. Azt, hogy épp mennyire vágyik egy férfi a szexre, sok minden befolyásolhatja, olyan körülmények is, mint a stressz, vagy az alvás, vagy, hogy éppen van-e állandó partnere. Mindezek miatt a "normál" libidót meghatározni gyakorlatilag lehetetlen.

Mit okoz az alacsony tesztoszteronszint?

Az alacsony tesztoszteronszint tünetei között nem mindig szerepel a csökkent nemi vágy. Vannak olyanok, akik relatíve alacsony tesztoszteronszint mellett is kedvet éreznek a szexhez, másoknál viszont előfordulhat, hogy normál tesztoszteronszint mellett sem éreznek késztetést az együttlétre. Ugyanakkor az alacsony tesztoszteronszint szerepel az alacsony libidó lehetséges okainak listáján - ha ennek a hormonnak a szintje drasztikusan lecsökken, akkor szinte biztosan hanyatlás következik be szexuális téren.

Egy nagyobb léptékű amerikai tanulmány keretében férfiakat vizsgáltak, az alanyok átlagéletkora 47 év volt. 11 százalékuk alacsony a libidóról számolt be. Ellenőrizték a férfiak tesztoszteronszintjét, és az derült ki, hogy az alacsony libidójú férfiak 28 százalékánál alacsony volt ennek a hormonnak a szintje.

Mi csökkentheti a nemi vágyat?

Az alacsony tesztoszteronszint azonban csak egyike azoknak az okoknak, amelyek a nemi vágy csökkenését okozhatják. Stressz, alváshiány, depresszió, illetve valamilyen krónikus betegség is állhat a háttérben. A kutatások szerint az alacsony tesztoszteronszint önmagában ritkán okoz merevedési zavarokat. Sokkal gyakrabban áll a háttérben például ateroszklerózis, vagyis az érelmeszesedés, amely az artériák falának megvastagodását jelenti. Ilyenkor a károsodott érhálózat nem képes a péniszbe elegendő vért juttatni a merevedéshez. Emellett a magas vérnyomás, a dohányzás és a magas koleszterinszint is merevedési zavarokat idézhet elő.

Ennyit számít a nemi hormon

Egyes szakértők azonban azt hangsúlyozzák, hogy az alacsony tesztoszteronszint súlyosbíthatja a már fennálló merevedési zavarokat. Az ilyen problémával küzdő férfiak harmadánál ugyanis az ateroszklerózishoz alacsony tesztoszteronszint is társul. Ráadásul az alacsony tesztoszteronszint több olyan betegséggel is kapcsolatba hozható, amely merevedési zavarokat okozhat. Ilyenek az elhízás, a cukorbetegség vagy ametabolikus szindrómanevű anyagcserezavar. A tesztoszteronterápia sok férfinál segíthet a libidó helyreállításában, ugyanakkor a hosszú távú hatásai és kockázatai még nem ismertek. Jelenleg is zajlanak kutatások a tesztoszteronpótlással kapcsolatban, de ezeknek az eredményeire valószínűleg még éveket kell várni.

