Kell-e óvszert használni egy kapcsolatban?

Közeledik a Valentin-nap, valószínűleg sokan készülnek meghitt, szerelmes pillanatokra, romantikus összebújásra. A fennkölt szerelem és földhözragadt szexuális védekezés azonban mintha két különböző világban született volna. Sajnálatos módon, amint a közeledés átlépi a plátói határokat, át kell gondolni a védekezés lehetőségeit is. Különösen az első aktusnál, amikor racionálisan nézve a kondom szinte kötelező.

A legtöbben úgy gondolkodnak az óvszerről, hogy használata természetellenes, megváltoztatja az érzékelést. A kisebb-nagyobb kényelmetlenségeken nem lép át mindenki könnyedén. (Különösen a férfiakat zavarja, ha nem találnak az adottságaiknak megfelelő, azaz kényelmes gumit. Az pedig, hogy találnak-e, egyáltalán nem is olyan egyértelmű, amint az kiderült egy hazai piacon készült áttekintésből.) A mérleg másik serpenyőjében viszont ott van a teherbeesés és a nemi úton terjedő betegségek elleni védelem. Úgy is mondhatnánk, a gumi kisebb kellemetlenségek árán nagyobbakat tart távol. Így a használata mindenképpen megtérül, hacsak nem bízhatunk meg teljesen a partnerünkben. Ezért alapkérdés - ha száműzni akarjuk a kondomot a hálószobából -, hogy mikor jött el az ideje a teljes bizalomnak.

Az óvszerhasználat racionális, de érzelmi kérdés is - Fotó: Getty Images

Először is tisztáznunk kell, hogy mit jelent a hosszú távú kapcsolat. Hat hónapot, egy évet, egy évtizedet? Amikor ez terítékre kerül, többnyire a fogamzásgátlás lesz a legfontosabb téma. Ilyenkor joggal gondolhatnánk, hogy erre az óvszernél vannak azért kényelmesebb és legalább olyan hatékony módszerek. Ha pedig a partnerünk hűséges, felesleges betegségektől tartanunk. Könnyű azonban belátni, hogy ez a helyzet nem ilyen egyszerű. Emma McGowan szexuálterapeuta szerint a tünetek hiánya ugyanis nem jelenti, hogy a nemi úton terjedő betegség nem is fenyeget minket- olvasható a Bustle magazinban megjelent cikkben.

Fél év türelmi idő

A HIV-vírust például a fertőzést követő hat héten belül biztosan nem mutatja ki a teszt, de sokaknál ez az időszak lehet akár négy-hat hónap is - figyelmeztet a szakértő. Ez elég hosszú idő a szerelem és a bizalom kialakulásához, de veszélyes lenne a kondomot a féléves türelmi idő előtt szabadságolni. Ezért az a bevált gyakorlat, hogy a párok megpróbálnak e határidőig együtt élni az óvszerrel, ami biztonságot ad a nemi betegségek ellen, és utána döntenek a további használatáról.

A másik ok, ami miatt a kapcsolat hosszúsága számít, hogy míg egyesek már az első naptól valószínűleg teljesen megbíznak a partnerükben, vannak olyanok is, akiknek (az előéletük, a neveltetésük, beállítottságuk stb. miatt) sokkal több időre van szükségük a bizalmi kapcsolat felépítéséhez. A kötelék jellege is széles skálán mozoghat, függetlenül a másik iránti bizalomtól. Csak egymással tartanak fenn szexuális viszonyt, vagy ha védekeznek, akkor beleférnek külső érintkezések is, esetleg nyitott a kapcsolatuk? A válaszok abba is beleszólnak, hogy érdemes-e vagy szabad-e az óvszert mellőzniük.

Meddig tart a monogámia?

A stabil kapcsolat sokaknak a monogámiát jelenti, de ezt nem mindenki értelmezi ugyanúgy még egy valóban stabil kapcsolatban sem. Ami az egyiknek megcsalás, az a másiknak talán csak jelentéktelen félrelépés. Aki tudja a partneréről, hogy alapvetően hűséges hozzá, de időnként, alkalomadtán tilosban jár, vajon mindig védekezzen? Ne legyünk álszentek, ez a helyzet valószínűleg rengeteg párt érint.

A kondom természetesen hatékonyfogamzásgátlóeszköz is. A terhesség megakadályozásának sokféle hatékony módszere van a spiráltól a tablettáig, de egyik sem tökéletes. Még a spirál sem, amely semmiféle aktív közreműködést nem kíván a védelem fenntartásához. Így, aki teljes védelmet szeretne, és a legkevésbé sem egy terhességet, biztosítékként folytathatja a kondom használatát.

Magyarországon a kondom meglehetősen népszerű, hiszen a Nielsen felmérése szerint éves szinten több mint 20 millió darabot vásárolunk. Különösen júliusban és augusztusban pörög fel az eladás, ami érthető, hiszen a fiatalok között ilyenkor jön létre a legtöbb alkalmi szexuális kapcsolat, illetve az eladások annak feltételezését igazolják, hogy vásárlók több (alkalmi) szexre számítanak, mint az év más időszakaiban. Mivel a fesztiválszezon az eladásoknak csak a 20 százalékát viszi el, azért ez a kiugrás egyáltalán nem magas.

Ezekből a számokból azonban kiderül, hogy az óvszerre biztosan a rövid távú kapcsolatok elsőszámú fogamzásgátlójaként és szexuális védelmi eszközeként gondolunk. Talán ebből fakad, hogy hosszútávon már inkább más módszert választanánk. Hogy ennek mikor jön el az ideje, az részben ésszerű megfontolás/megbeszélés tárgya, ugyanakkor nyilvánvalóan bizalmi kérdés is.