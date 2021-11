Biztató hír a Pfizer emlékeztető oltásáról

A Pfizer-BioNTech koronavírus elleni védőoltásának harmadik, emlékeztető dózisának hatékonyságát vizsgálták Izraelben az eddigi legátfogóbb vizsgálat keretében a Clalit Kutatóintézet és a Harvard Egyetem kutatói - írja a News Medical.

Izraelben gyorsan reagáltak a járvány negyedik hullámára. Fotó: Getty Images

Izrael, a mintaország

Izraelben kezdettől fogva kizárólag a Pfizer-vakcinával oltanak, ezért a mostani vizsgálat szakmailag lektorált eredményei a lehető legpontosabban tükrözik, hogy valós körülmények között hogyan alakulhat a vakcina delta koronavírus-variánssal szembeni hatékonysága. Izraelben - a világ számos más országához hasonlóan - annak ellenére gondot okoz a növekvő fertőzöttszám, hogy az oltási kampány sikeresen fut, és a lakosság legnagyobb része teljesen oltott. Szakemberek szerint a járvány jelenlegi alakulása részben a delta variáns nagyobb fertőzőképességének, részben pedig annak köszönhető, hogy sok oltottnál már gyengült a vakcina kiváltotta immunitás.

Mire számíthatunk a 3. Pfizer-oltás után?

A mostani vizsgálatot július 30. és szeptember 23. között végezték, éppen abban az időszakban, amikor a delta variáns miatt a negyedik járványhullám felfelé ívelt Izraelben. A kutatók közel 730 ezer 12 éves vagy annál idősebb, harmadik adag vakcinát is megkapó ember adatait vetették össze közel 730 ezer olyan ember adataival, akik csak két oltást kaptak, és a második dózis beadása óta is eltelt legalább öt hónap. Több elemzést is elvégeztek annak érdekében, hogy a vakcina becsült hatékonysága a lehető legpontosabb legyen: a követési idő több mint 12 millió személynapot ölelt fel. A vizsgálat volumene lehetővé tette, hogy a kutatók értékelhessék a vakcina hatékonyságát különböző időszakokban, a nemet, életkort, különböző társbetegségeket, valamint a súlyos kimenetelű kórképeket is figyelembe véve.

Mindezek alapján az eredmények azt mutatták, hogy a harmadik adag mRNS-alapú vakcina hatékonyan képes csökkenteni a súlyos lefolyású megbetegedés kockázatát a frissen oltottaknál. Azoknál, akik három dózist kaptak (legalább 7 nappal a harmadik beadása után) 93 százalékkal alacsonyabb volt a koronavírus-fertőzés miatti kórházi kezelés, 92 százalékkal a súlyos megbetegedés, és 81 százalékkal a halálozás kockázata, mint a két dózissal oltottaknál. A vakcina hatékonysága a nemek és korcsoportok (40-69 közöttiek és 70 év felettiek) tekintetében, az egyes társbetegségeket is bekalkulálva hasonlónak bizonyult.

"A kutatás tökéletesen mutatja, hogy a randomizált vizsgálatok és az egészségügyi adatbázisok használata hogyan egészíti ki egymást" - magyarázta a sikeresnek tekinthető végkimenetelt Miguel Hernán, a tanulmány egyik szerzője, a Harvard Egyetem professzora.