Bár a botox A és a B típusa is megbetegítheti az embert, ezeket a szépészeti iparban és orvosi területen is használják. A belőlük készült gyógyszerekkel izomgörcsöket, illetve az izmok túlműködésével kapcsolatos betegségeket kezelik. A botulinum toxin veszélyes anyag, hiszen testsúlykilogramonként 30 pikogramm már halálos. E rendkívül erős méreg már végtelenül kis dózisban is képes korlátozni az izomműködést, például az arc mimikai izmainak összehúzódásait, ami a ráncok kialakulásának fő oka. Ezt a képességet használják ki a szépészeti beavatkozások során. (A botox C-G típusai olyan ritkák, hogy alig lehet találkozni velük.)

Infografikánk azt mutatja meg, hogy az egyik legerősebb ismert méreg hogyan szolgálja a szépséget.