Az S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád tagjainak megismerését és működésük megértését tűzték ki célul az ELTE fehérjekutatói. Eredményeik segítenek tisztázni ezen fehérjék szerepét a krónikus gyulladások és daganatos áttétek kialakulásában, valamint új utakat nyitnak meg a melanoma, a reumás artritisz vagy a szöveti fibrózisok felismerésében és kezelésében.

ha túl sok van belőlük, az különféle betegségekkel hozható kapcsolatba. Szerepet játszhatnak például a krónikus gyulladások és a rákos áttétek kialakulásában - olvasható az ELTE oldalán. Az S100 kalciumion-kötő fehérjecsalád - amelyet 20 fehérje alkot - evolúciós szempontból fiatalnak számít, hiszen mindössze néhány száz millió éve jelentek meg a gerincesekben. Sejtjeinkben betöltött pontos fiziológiái szerepükről még nagyon keveset tudunk, patológiájukról azonban már kiderültek fontos információk.

Van remény a rákos áttétek leküzdésére. Fotó: iStock

Az S100 fehérjecsalád titkai

minden sejtünk életében létfontosságú. A sejtekben a kalciumion-kötő fehérjékhez kapcsolódnak, amelyek így aktiválódnak és újabb fehérjékkel kapcsolatba lépve ki- vagy bekapcsolhatnak bizonyos működéseket. Az S100 család fehérjéinek kölcsönhatásairól azonban eddig nagyon keveset tudtunk - magyarázta Nyitray László, a kutatócsoport vezetője. kalciumion nagyon fontos szerepet játszik az izmok és az idegrendszer működésének szabályozásában, de emellett. A sejtekben a kalciumion-kötő fehérjékhez kapcsolódnak, amelyek így aktiválódnak és újabb fehérjékkel kapcsolatba lépve ki- vagy bekapcsolhatnak bizonyos működéseket. Az S100 család fehérjéinek kölcsönhatásairól azonban eddig nagyon keveset tudtunk - magyarázta Nyitray László, a kutatócsoport vezetője.

A most publikált munka során a kutatók a fehérjecsalád kölcsönhatási hálózatának egy fontos tulajdonságát, a fajlagosságát igyekeztek feltárni. Sikerült kidolgozni egy olyan biofizikai mérést, amely alkalmas nagyszámú fehérje esetében a kölcsönhatások erősségének mérésére. A kutatócsoport eredményei szerint az S100 család egyik fele számos közös fehérjepartnerrel lép kölcsönhatásba. Ez azt jelenti, hogy a családtagok egymás feladatait is el tudják látni. Ez viszont a túlzott termelődésük során káros következményekhez vezethet. A család másik fele pedig vagy csak gyengébben kötődik egy-két fehérjéhez, vagy nincs felismert partnere. Elképzelhető, hogy ezek a fehérjék kizárólag kalciumion-puffer szerepet töltenek be, vagy még nincs meghatározott szerepük.