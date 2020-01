A rák ennyi életet követel Európában

Ugyancsak emelkedett a rosszindulatú daganatos betegségek következtében elhunytak száma, így mára minden negyedik halálesetért a rák tehető felelőssé az Európai Unió területén. A Svéd Egészséggazdaságtani Intézet (IHE) által közzétett, az európai rákos megbetegedések 1995 és 2018 közötti alakulásáról szóló jelentés szerint Dániában, Franciaországban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban immár a rák tekinthető a leggyakoribb haláloknak. Mint azt a 444.hu írja, az egyre súlyosbodó helyzet hátterében részben a társadalom elöregedése, részben pedig az elhízás, az alkoholfogyasztás és az egészségtelen napozási szokások elterjedése áll.

Nők körében azemlőráka leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés. Fotó: iStock

A hazai adatok is igen lesújtó képet festenek, hiszen lakosságszámhoz viszonyítva 2018-ban itthon diagnosztizálták a legtöbb rákos megbetegedést. Százezer főre átlagosan közel 700 új beteg jut évente, továbbá mintegy 350 rák okozta haláleset. Ez utóbbi téren - hasonló adatokkal - már 1995-ben is listavezető volt Magyarország a kontinensen, és 2018-ra is csupán Horvátországban súlyosabb a helyzet, mivel déli szomszédunk statisztikái rengeteget romlottak a vizsgált időszakban.

Milyen számokban kifejezve a magyarok egészsége? Részletek itt.

Negyed évszázaddal ezelőtt az európai férfiak körében a tüdőrák volt a leggyakoribb daganatos megbetegedés, mára azonban a prosztatarák került a lista élére. A nők esetében változatlanul a mellrák fordul elő legnagyobb arányban. Ami a végzetesnek bizonyuló eseteket illeti, férfiaknál sorrendben a tüdő-, a vastagbél- és a prosztata-, nőknél a mell-, a tüdő- és a vastagbélrák követeli a legtöbb életet. Az ötéves túlélési arány Belgiumban és Izlandon a legmagasabb, 68 százalék, míg Horvátországban ennek alig a fele. Magyarországra vonatkozóan az IHE nem rendelkezik ilyen irányú adatokkal.

A tanulmány szerzői szerint a rákos megbetegedések 40-45 százaléka megelőzhető lenne. Mint lehetséges eszközt említik ennek kapcsán a dohányzás visszaszorítását, a HPV-védőoltások általánossá tételét, valamint a prosztata- és tüdőrákszűrések költséghatékonyabbá tételét.