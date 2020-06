Mit árul el rólunk a széklet?

Azért is érdemes időnként tanulmányozni a székletet, mert ha tudjuk, milyen a "normális", akkor az eltéréseket is könnyebben észrevesszük. A székletnél pedig nincs jobb, pontosabb jelzője a bélrendszer állapotának.

felesleges naponta megnézni a székletet, az ugyanis folyamatosan változik, annak megfelelően például, hogy mit ettünk. Figyeljük inkább a hosszabb távú változásokat, vagyis azokat, melyek minimum egy hétig tartanak, és nem tudjuk őket a megváltozott étrendre visszavezetni. Ha ilyen változásokat veszünk észre, mindenképpen forduljunk orvoshoz - még akkor is, ha

Mit jelent, ha fekete vagy élénkpiros a székletünk? ...darabos, kemény és erőlködve tudunk csak megszabadulni tőle. A székrekedés jele, még akkor is, ha minden nap sikerül székletet üríteni. Tévhit ugyanis, hogy csak az a székrekedés, amikor hetente egyszer ürítünk.



Mit jelent, ha a székletünk nagyon lágy?

...nagyon lágy, de mégsem hasmenés. A gluténérzékenység jele lehet. Bár a gluténérzékenység viszonylag ritka, a társadalomnak mindössze egy százalékát érinti, de a betegek nagy része tudja, hogy mi is a baja. A gluténérzékenység jele lehet. Bár a gluténérzékenység viszonylag ritka, a társadalomnak mindössze egy százalékát érinti, de a betegek nagy része tudja, hogy mi is a baja. A gluténérzékenységet diétával jól karban lehet tartani, és amennyiben elhagyjuk a glutént, nemcsak a székletünk rendeződhet, de egyéb tünetektől is megszabadulhatunk, mint amilyen a fáradékonyság, a hasi fájdalom, a puffadás vagy a depresszió

Lehet székrekedés jele (a túlzott erőlködéstől a végbél körüli izmok megfeszülnek, emiatt leszűkül a végbél, és a széklet csak ezen keresztül tud távozni), de daganat tünete is. Ha néhány napnál tovább tart és a plusz rostbevitel, illetve a fokozott folyadékfogyasztás sem segít, mindenképpen forduljunk orvoshoz. A daganat ugyanis olyan sejtkinövés lehet, mely leszűkíti a széklet útját. Kolonoszkópiával megállapítható, pontosan hol található az akadály. Clostridium difficile fertőzést jelent, mely antibiotikumos kezelés után valószínű. A C. difficile a normál, egészséges bélflóra része, de az antibiotikumok miatt elszaporodhat, és betegséget okozhat. A súlyos hasmenés következménye kiszáradás lehet, időnként kórházi ápolásra is szükség van. Mindenképpen beszéljünk az orvosunkkal, az antibiotikumos kezelést pedig függesszük fel.