Ha észrevesszük, hogy gyakran erőlködünk székelés közben a vécén, akkor el kell fogadnunk, hogy valami (az ülőpozíciónktól az elfogyasztott táplálék összetételén át a székletünk keménységéig) nem egészen stimmel, és ideje változtatásokat hoznunk. Ha ugyanis nem tesszük meg, akkor többféle kellemetlen következménnyel is számolhatunk.

Mindenekelőtt az aranyeret kell megemlíteni, amely viszonylag gyakori problémának mondható (embertársaink nagyjából egyharmadát érinti valamikor az élete során), az erőlködést pedig első számú okai közé lehet sorolni. Az ilyenkor keletkező extra nyomás okozza ugyanis az erek tágulatát úgy a belső (nem látható, a végbélen belül elhelyezkedő), mint a külsőaranyéresetében. Az aranyerek diszkomfort érzetet, fájdalmat, viszketést okozhatnak, illetve vérezhetnek is, ezért mindenképpen kezelést igényelnek - és jó, ha tudjuk, hogy gyógyulásukat úgyszintén hátráltatja a túlzott erőlködés.

Az aranyér ugyanakkor sajnos nem az egyetlen lehetséges következménye a vécés erőlködésnek: ugyanebbe a csoportba sorolható a végbélrepedés (anális fisszúra) is, amely egy hosszanti repedés, heveny vagy idült fekély a végbélcsatorna felszíni (laphám) rétegében. Ez a felszíni seb a belső végbélzáró izomgyűrű magasságában van, a seb fájdalma pedig ennek az izomnak a görcsét okozhatja. A berepedés anatómiai okok miatt majdnem mindig a test középvonalában alakul ki: legtöbbször a végbélnyílás hátsó ívén, a farokcsont irányában, ritkábban - és leginkább nőknél - az elülső íven, a gátnál. Afájdalommellett itt is következmény lehet a viszketés és a vérzés is. A végbélrepedés elsődleges oka a nagyobb mennyiségű kemény széklet, ugyanakkor megtörténhet krónikus hasmenés (vagy ezt okozó betegség, például Crohn-betegség) megléte esetén is. Nem fő okozó, de ronthatja a helyzetet a túl kemény/durva papírból készült és/vagy illatosított vécépapír, amely irritálja a végbélnyílás érzékeny bőrét.

A túlzott erőlködés kemény széklettel párosulva aranyér és végbélrepedés nélkül is okozhat vérzést, véres székletet, ami persze számos egyéb egészségügyi probléma jele is lehet, ezért ha ilyet tapasztalunk, feltétlenül forduljunk orvoshoz további kivizsgálásért.

A nehézkes, extra erőfeszítéseket igényelő székelés a felelős a végbél elmozdulásáért is, vagyis a végbél nyálkahártyájának, illetve a teljes végbélfal kitüremkedéséért a végbélnyíláson át. A jelenség az 50 feletti nőket jobban érinti, ám szerencsére igen ritka. (A legtöbb esetben, amikor valakinél erre gyanakodnak, valójában súlyosabb aranyérproblémáról van szó.) Az állapot általában lassabban, hónapok, évek alatt fejlődik ki, és mindenképpen beavatkozást igényel - ami ebben az esetben általában műtéti beavatkozást jelent.

Sokkal ritkább a fentieknél, de egészében nem kizárható, hogy valaki elájuljon a vécén a sok erőlködéstől. Idősebb embereknél ugyanis megeshet, hogy az erőlködés hatására a szívverés és a vérnyomás leesik, amitől kevesebb vér jut az agyba, ez pedig ájulást vagy legalábbisájulásközeli állapotot idézhet elő, ami igen veszélyes, hiszen a vécéről előreesve könnyen csúnyán összetörhetik magukat.