Miért jelenhetnek meg rajtunk furcsa foltok?

Több oka lehet annak, ha horzsolások, zúzódások jelennek meg rajtunk - összeszedtük azokat a dolgokat, amelyek a bőrfelszín alatti vérerek sérülését okozhatják.

Öregedés

Az idő előrehaladtával a bőr elvékonyodik, egyre kisebb lesz a felszíne alatt húzódó, védő zsírréteg, és a kollagéntermelődés is lelassul. A vékony bőr pedig hajlamosabb a sérülésekre, ráadásul nehezebben is gyógyul. Így elég egy apró sérülés is ahhoz, hogy nagy, látványos véraláfutás alakuljon ki.

Napfény

A túl sok napozásnak, különösen annak, ha rendszeresen leégtünk, szintén a bőrt elvékonyító hatása van, emellett az UV-sugárzás roncsolja a bőr rugalmasságáért felelős kollagént is.

Mit jelezhetnek rajtunk a lila foltok? Fotó: iStock

Gyógyszerek

Ez talán a leggyakoribb ok, mely miatt véraláfutások alakulhatnak ki rajtunk, még akkor is, ha nem történt sérülés. A vérhígító megakadályozzák, hogy a vérlemezkék összeálljanak, így bár csökken a vérrögök kialakulásának esélye, a sebgyógyulás lelassul, így az apró, szétpattant vérereket sem tudja olyan gyorsan "megragasztani" a szervezet.

Vaszkulitisz

A vaszkulitisz az különböző típusú autoimmun eredetű érgyulladások összefoglaló neve. A betegségek egyik tünete a purpurának nevezett vöröses-kékes foltok megjelenése, mely a begyulladt erek "szétrobbanása" okoz. A betegség további tünetei közé tartozik a légszomj és a kezek, lábak zsibbadása, érzéketlensége. Amennyiben ezeket tapasztaljuk magunkon, keressük fel az orvosunkat!

C-vitamin-hiány

Szerencsére meglehetősen ritka, hogy vitaminhiány alakuljon ki, de bizonyos betegségek esetén vagy túlságosan egyoldalú táplálkozás esetén jelentősen csökkenhet a szervezetünkben a C-vitamin mennyisége. Ez a vitamin nagyon fontos szerepet játszik a sebgyógyulásban, a kollagén termelődésében, és a bőr egészségének megőrzésében is. Ha nincs belőle elegendő a szervezetünkben, a vérerek könnyebben megrepedhetnek.