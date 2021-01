Ezt jelezheti az alacsony pulzus

A pulzusszám szívdobogásunk intenzitásával arányos, az értéke megmutatja, hogy percenként hányszor dobban a szívünk. Komolyabb műszer sem kell a méréséhez , elég csupán egy órát a kezünkbe venni, a másikkal pedig kitapintanunk egy ütőerünket - legkönnyebben a csukló hüvelykujj felőli oldalán mérhetjük meg pulzusunkat, de a nyakunk oldalán, a combunk belsején, valamint a halántékunkon is kitapinthatjuk a vért szállító ereket. A normális érték 60-100 közé tehető, és számos tényező befolyásolja.ez a szám. Cigarettázó, illetve koffeint fogyasztó embereknél is eltérhet a megszokottól a mért eredmény, igaz csak rövidebb ideig.

Érszűkületre, vagy akár a szívbillentyűk működési zavaraira is utalhat a pulzusszám megemelkedése, sok esetben azonban a helytelen életmód, a stressz vagy a túlzott koffeinbevitel áll a hátterében. Hogy miért érdemes vérnyomásméréskor erre az értékre is figyelni, azt az alábbi cikkünkben foglaltuk össze!

"Sok esetben, például sportolóknál és jó kondícióban lévő fiataloknál a 60/perc alatti szívfrekvencia nem jelent kóros értéket" - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Dr. Kocsis Erika háziorvos szakorvos-jelölt. Mindenképpen figyelmet érdemel ugyanakkor az állapot abban az esetben, ha valamilyenAz alacsony pulzusszám zavartságérzetet, látászavart, mellkasi fájdalmat, fulladást és szédülést is okozhat. Súlyosabb esetben eszméletvesztést is okoz, ami különösen veszélyes, hiszen az összeesés könnyen csonttöréssel, zúzódással, vagy a szájban lévő étel és ital félrenyelésével járhat. Okozhatja továbbá a szívizom, illetve az agy keringési zavarát is, ami további panaszokkal járhat a későbbiekben - hangsúlyozta a szakorvosjelölt.