Bélpolip: milyen tünetekkel jár?

Az esetek nagy részében a bélpolipok , egyes szakemberek szerint az érintettek 95 százaléka nem is tudja, hogy bélpolipja van. Ennek oka egyrészt a tünetmentesség lehet, másrészt a bélpolipra utaló jelek más betegséggel is könnyen összetéveszthetőek. Sok polipot éppen ezért csak véletlenül fedeznek fel.

Kolonoszkópia segítségével a bélpolipok mintegy 95 százaléka észrevehető

Amennyiben, az alábbiak lehetnek a bélpolipra utaló jelek: élénkpiros vérrel szennyezett széklet, a széklet fekete színe (ez is a benne található vértől van, ám ilyen esetben a béltraktus felsőbb szakaszán található a polip, ott okoz vérzést), vashiányos vérszegénység , gyengeség, szédülés, kótyagosság, ájulás, sápadt, fakó bőrszín, szapora szívverés (ezek a vérszegénységhez társuló tünetek).tartozik a hasmenés (ilyenkor a polipból folyadék szivároghat, ami "higítja" a székletet), a székrekedés (ebben az esetben a polip olyan nagy, hogy gátolja a normális bélperisztaltikát), a hasi fájdalom, a hasgörcsök, a hányinger, illetve a hányás.több módszerrel is történhet. Az endoszkópos kolonoszkópia (vastagbéltükrözés) során egy vékony, hajlékony tubust juttatnak a bélbe a végbélen keresztül, és ezen keresztül megfigyelhetik a bél falát, így észlelhetővé válnak a polipok, illetve más elváltozások is. Ezeket utána eltávolíthatják, vagy szövetmintát vehetnek belőlük - gyakran azonnal, így nincs szükség újabb beavatkozásra.A kolonoszkópia segítségével a bélpolipok mintegy. Hasonló vizsgálati elven alapul a sigmoidoszkópia , ám ezzel csak a bélrendszer kisebb szakaszát lehet átvizsgálni, ezért ezt más vizsgálati módszerekkel, például székletvizsgálattal is össze szokták kötni.során valamilyen képalkotó készülék (CT vagy MRI) segítségével vizsgálják át a bélrendszert. Ehhez az érintettnek először valamilyen kontrasztanyagot kell elfogyasztania, de előfordulhat, hogy levegővel töltik fel a beleket.