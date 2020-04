"A férfi egyszerű, a nő meg nem normális"

Édesanyja hivatását követve eleinte dr. Rusz Edit is óvónőnek készült. A Szarvasi Óvónőképző Intézetben azonban olyannyira megkedvelte a pszichológia területét Bencsik Endre óráin, hogy később jelentkezett az Eötvös Loránd Tudományegyetemre (ELTE), ahol diplomát szerzett pszichológiából. Eközben jelentős szakmai tapasztalatokkal gazdagodott dr. Lux Elvira mellett a páciensek kezelésében. Évtizedekig dolgozott a Honvédkórházban pszichológusként, a szexuálpszichológia ugyanis nem fért össze a rendszerváltás előtti politikai szemlélettel, így hivatalosan nem is létezett külön ilyen státusz az intézményben. Szexuálpszichológusként először így az 1987-ben dr. Czeizel Endre által megalapított Optimális Családtervezési Intézetben kezdett el dolgozni, ahol aztán több mint két évtizeden keresztül fogadta a segítséget kérő pácienseket. Főállása mellett évekig foglalkozott sportpszichológusként profi sportolókkal. Alapítója és elnöke a Szexológiai Tudományos Társaságnak, amelynek keretei között szexuálterapeuta-képzést is indított. Szexuális zavarok kapcsán rendszeresen meghívott szakértő különböző rádiós és televíziós műsorokban, írott cikkekben. Mindezeken felül pedig magánrendelésén ma is aktívan folytatja szexuálpszichológusi munkáját.

Dr. Rusz Edit szexuálpszichológus. Fotó: Fülöp Máté

HáziPatika.com: "A szexuálterápia elsősorban a viselkedés feltételeinek megértésére törekszik, amik a szexuális funkciózavarokat kiváltották és fenntartják..." - olvasható a definíció a Szexológiai Tudományos Társaság oldalán. Hogyan lehet ezt a hétköznapi gyakorlatban értelmezni, milyen esetekben tud segítséget nyújtani az embereknek a szexuálterápia? Milyen lelki eredetű problémák vezethetnek szexuális gondokhoz?

Dr. Rusz Edit: Sokan félreértik, ezért fontos már az elején tisztázni: ez ügyben a pszichés eredet kizárólag azt jelenti, hogy nem organikus eredetű a probléma. Tehát nem azért van szexuális problémája valakinek, mert például depressziós, szorongó, fóbiás vagy pánikbeteg. Csupán arról van szó, hogy a panaszait nem szervi elváltozás okozza. Ennél fogva megoldásért sem urológust, andrológust vagy nőgyógyászt kell felkeresnie, hanem szexuálterapeutát. Okos, értelmes emberek kérik a segítségem, akik egyébként teljesen kiegyensúlyozottak lelkileg. A szexuális aktivitásuk viszont valami miatt zavart szenved. Libidóhiánnyal küzdenek, merevedési gondjaik vannak, esetleg a korai magömlés miatt nem tudnak örömteli szexuális életet élni, vagy nőknél említhetném akár az orgasztikus problémát. Ezek mind olyan zavarok, amelyek hátterét hiába kutatnák a szakorvosok, nem találnának rá megoldást, mert lelki eredetűek.

Sigmund Freud ugye ösztönre, egóra és felettes énre osztotta fel a személyiséget. A felettes én voltaképpen a tudatunkat foglalja magában. A televíziós celebektől gyakran halljuk, hogy minden a fejben dől el - hát persze, kivéve a szexet! Ha valóban ott dőlne el, akkor mindenki, akinek megvan a magához való esze, túl tudna jutni a szexuális problémáin. De a valóságban nem ez a helyzet. A szexuális zavarok sokkal összetettebbek, sajátságosabbak ennél.

Vegyünk példaként egy férfit, akinek merevedési gondja van. Amikor intim szituációba kerül egy nővel, máris üvölt a fejében a kulcsinger, miszerint "vigyázz, nem fog sikerülni". Lássuk be, semmiképpen sem lesz képes ezt magától, tudatosan felülírni, mondván, hogy akkor most félreteszi a stresszt, a feladatorientáltságot vagy éppen a kudarckerülő attitűdöt, és így megoldja a problémát. Éppen ezért van szükség szakemberre, aki segítséget tud nyújtani abban, hogy ez a férfi újra átvegye az irányítást a pénisze felett.

HáziPatika.com: Milyen kezelési módszerek vannak a szexuálpszichológus repertoárjában?

R. E.: Kognitív és viselkedésterápia. Az első találkozáskor megbeszéljük, mi a probléma, miben várnak tőlem segítséget, majd felvázolom a terápia pontos menetét. A cél, hogy elinduljon egy sikerorientált folyamat. Más-más szisztéma szerint persze, de akár egyénileg jön el hozzám valaki, akár egy párral dolgozom, megkapják, milyen feladatokat kell megcsinálniuk otthon. Innentől máris azt érezhetik, hogy nem kell a probléma megoldásán rágódniuk, mert arra ott van a szexuálterapeuta. Kapnak egy programsorozatot, amit ha végigcsinálnak, akkor visszatér például a szikra a párkapcsolatba, a monotonná vált nő-férfi kapcsolat újra működőképessé válik.

HáziPatika.com: Akik segítséget kérnek, már minden esetben kellően elszántak, elkötelezettek arra, hogy nyíltan kibeszéljék az egyébként igen intim problémájukat?

R. E.: Egyáltalán nem biztos. Előfordul, hogy nem tudom őket elvarázsolni. Nyilván érezhető, ha még hezitálnak. Ilyenkor felajánlom nekik, hogy menjenek haza, üljenek össze, beszéljék meg, hogy valóban szeretnék-e a segítségemet kérni vagy sem. Ezzel együtt, ha először jönnek el hozzám, akkor "rózsaszín bölcsőben ringatom őket", igyekszem elérni, hogy megnyugodjanak és tudják, jó helyen vannak. Ha ez sikerül, már el tudják mondani a problémáikat. Először beszélünk kicsit a kapcsolatukról, hogy jobban megismerjem a viszonyukat, majd utána elkezdünk direktebb módon foglalkozni a gondjaikkal. Azért azt látom, hogy akik eljönnek, általában már alig várják, hogy elmondhassák, mi nyomja a lelküket. Rágódnak rajta hónapok, évek óta, és már nagyon szeretnék végre kiengedni magukból.

"Gyakran halljuk, hogy minden a fejben dől el - hát persze, kivéve a szexet!" Fotó: Fülöp Máté

HáziPatika.com: Minek a számlájára írható, ha mégis hezitálnak a segítségkéréssel?

R. E.: Arra, hogy az emberekben dolgozik egy egyfajta csodaváró attitűd. Szoktam mondani, hogy akkor jöjjenek el, amikor az első bárányfelhő megjelenik a kapcsolatuk egén, ne várják meg a zivatarfelhőket. Ne akkor kérjenek segítséget, amikor már tíz éve csak nézik otthon egymást, ne a csodában higgyenek. A médiában sokszor hallani, hogy a problémákat meg kell beszélni, de a magam részéről ezt nagyon durván elutasítom. Mit kellene megbeszélnie a gondokkal küzdő pároknak? Nem ez a szakterületük, nem tudják beszélgetéssel megoldani a problémákat, ahogy az interneten és egyéb fórumokon talált csodamódszerek sem fognak működni. Valójában ez ugyanaz a helyzet, mint amikor valakinek például fáj egy lyukas foga. Azt sem fogja magának meggyógyítani, kifúrni, betömni.

Vegyünk egy fiktív példát: a nő egyszer csak észreveszi, hogy lecsökkent a párja libidója, a szexuális életük már nem olyan aktív, mint korábban. Mit csinál ilyen helyzetben a jó szándékú feleség? Beöltözik valamiféle kurtizánnak. Csakhogy szegény pasinak amúgy sincs libidója, kis túlzással a világból ki fog szaladni ijedtében, ha meglátja a nőt így a reggeliző asztalra felfeküdve. Nem működnek a trükkök, és miután a párok sokadjára is sikertelenül próbálkoznak ezekkel, előbb-utóbb belátják, hogy jobb felkeresni egy szakembert.

HáziPatika.com: Lehet-e a szexuális zavarok kiváltó oka valamilyen párkapcsolati probléma? Ilyen módon létezik-e közös keresztmetszete a szexuál- és a párterápiának?

R. E.: Röviden: igen, van közös pont. Úgy gondolom, egy jó párkapcsolatban vagy házasságban négy alapvető tényezőnek kell működnie. Ezek közé tartozik - nem fontossági sorrendben - a lelki, az érzelmi, a szexuális és az emberi kapcsolat. Mindig fel is teszem a kérdést azoknak, akik a segítségemet kérik, hogy a felsoroltak közül melyikkel, melyikekkel vannak gondjaik. Amennyiben "csak" a szex nem működik, úgy azt dinamikus kognitív terápiával gyorsan rendbe lehet és kell is hozni. Ha viszont valamilyen konfliktushelyzet, illetve az arra adott rossz válasz is meghúzódik a háttérben, akkor egészen más a helyzet. A párterapeuták sikeresen tudják kezelni a két ember között fennálló személyiségbeli vagy viselkedésbeli ellentéteket, a szex viszont egy sajátos terület. A szexuálpszichológia külön szakterület, amely specifikus képzettséget igényel. Egy párterapeuta nem biztos, hogy ért a szexuálpszichológiához.

HáziPatika.com: Fenntartható egyébként hosszú távon a szexuális vonzalom egy párkapcsolatban?

R. E.: Kifejezetten sok pár fordul hozzám azzal, hogy kihunyt a vágy a kapcsolatukban. Emberileg, lelkileg, szülőként tökéletesen működnek együtt, de a szex terén már nem. Nem egy nőtől hallottam már, hogy "jaj, doktornő, csak a szex ne lenne!" Ilyenkor azonban egyből visszakérdezek, hogy akkor miért nem egy barátnőjükkel költöztek össze? A nő és a férfi azért van együtt, mert valamilyen szinten fontosak egymásnak. Sokszor hangoztatom, és vannak, akik meg is sértődnek ezen, pedig ez a lényeg: a férfi egy egyszerű lélek, a nő pedig nem normális. És éppen ezért működik jól a kapcsolatuk. A nők sokszínűsége és a férfi egyértelmű viselkedési formája szépen össze tud simulni, így alkotnak tökéletes párost.

"Ha csak a szex nem működik a kapcsolatban, azt gyorsan rendbe lehet hozni." Fotó: Fülöp Máté

HáziPatika.com: Honnan lehet észrevenni az első bárányfelhőt? Mikor kell az asztalra csapni, és elfogadni, hogy a párnak segítségre van szüksége?

R. E.: Abban a pillanatban, amikor valamelyiküknek hiányozni kezd, hogy az intimitásban össze tudjanak bújni, hogy mint férfi és nő működőképesek legyenek. Amikor egyikük már úgy érzi, önmagában az kevés neki, hogy jól el tudnak beszélgetni, a kapcsolatuk pedig egyfajta barátságba hajlik át. Ebből elégedetlenség alakul ki, annak a talaján pedig viták, konfliktusok. Végül szép lassan elkezdi felőrölni a kedves, aranyos emberi kapcsolatot, hogy hosszú ideje nem történt egy közös szerelmeskedés.

HáziPatika.com: Tekinthetjük a segítségkérést, ezáltal a kapcsolat megmentésére tett lépéseket a nehezebb útnak? Könnyebb elmenekülni egy ilyen kapcsolatból?

R. E.: Mindig azt szoktam mondani, hogy ha már tényleg az utolsó szalmaszál vagyok egy pár számára, akkor igenis adják meg az esélyt egymásnak, hátha sikerül rendbe hoznunk a dolgokat. Az előbb talán bántottam kicsit a fiúkat azzal a kijelentéssel, hogy egyszerű lelkek, de azt is hozzá kell tennem, hogy bizony nagyon kitartóak és segítőkészek tudnak lenni, ha a nőnek valamilyen szexuális problémája van. Általában mind a két fél tisztességgel, lojálisan és empatikusan vesz részt a terápiában. Hagyjanak tehát egy kis időt maguknak, ha egy csepp remény is van még arra, hogy rendbe lehet hozni a kapcsolatot. Ha mégsem jön össze, akkor mehet mindenki tovább a saját útján, kereshet valaki mást maga mellé.

HáziPatika.com: Nyilván erre számos tényező kihat, így nehéz általánosságban fogalmazni, de körülbelül mennyi idő alatt hoz eredményt a szexuálterápia?

R. E.: Azt tudom elmondani, hogy jellegénél fogva a terápia dinamikus, gyors, hamar a végére érünk. A viselkedésterápia keretében kiadott otthoni feladatok között van tiltás, vannak kötelezően előírt gyakorlatok, illetve ajánlott témák egyaránt. Az intimitásra és erotikára fókuszálunk, de nem direkt módon. A folyamat fokozatosan ível felfelé: a finom pasztellszínekkel kezdünk, úgy haladunk előre az aktusok tökéletes megkomponálásig, végül a spontán szerelmeskedésekig. Ami engem illet, pszichológusként bármikor elérhető vagyok a pácienseknek, bármikor segítek, csak csinálják meg, amit megbeszélünk. Ha lelkiismeretesen betartják a programot, amelyre ők is rábólintottak, végül biztosan megkapják a boldogság aranyalmáját.